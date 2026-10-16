Vietnam prevé completar más de 87.600 viviendas sociales en 2026

Hanoi (VNA) - Vietnam prevé completar 87.601 viviendas sociales y de alquiler en 2026, para atender la demanda de los trabajadores y las personas con bajos ingresos, informó Ha Quang Hung, subdirector del Departamento de Gestión de Vivienda y del Mercado Inmobiliario.



Durante la rueda de prensa trimestral del Ministerio de Construcción, celebrada la víspera, el funcionario precisó que en los primeros nueve meses del año, el país terminó 46.497 unidades, equivalentes al 48% de la meta anual.



De las viviendas terminadas entre enero y septiembre, 38.183 se destinaron a la venta o al alquiler con opción de compra, mientras que 8.314 son viviendas de alquiler.



En el mismo período, comenzaron las obras de 128 proyectos, con un total de 183.293 unidades. De ellas, 140.492 corresponden a viviendas sociales y 42.801 a viviendas de alquiler.



Para el conjunto de 2026, el Ministerio prevé completar 69.552 viviendas para la venta o rentadas con opción de compra y 18.049 unidades destinadas al alquiler.



Quang Hung destacó que el desarrollo de la vivienda social no solo contribuye a garantizar el bienestar y satisfacer las necesidades habitacionales, sino también impulsa la inversión, genera empleo y favorece un desarrollo más equilibrado del mercado inmobiliario.



Una de las principales orientaciones para los próximos años es pasar de un modelo centrado en la vivienda comercial en venta a otro que combine la venta y el alquiler. Según el funcionario, el alquiler debe convertirse en un segmento estratégico a largo plazo, especialmente para quienes todavía no pueden comprar una vivienda.



El Ministerio dará prioridad a los edificios de apartamentos de alquiler en las grandes ciudades, zonas industriales y económicas, polos de crecimiento y corredores económicos importantes.



La planificación de viviendas también se coordinará con el uso del suelo, el transporte, las zonas industriales y el mercado laboral y se prestará especial atención a las áreas de desarrollo urbano orientadas al transporte público (TOD).



Las autoridades locales ofrecerán los incentivos previstos, como la exención de los pagos por el uso y el arrendamiento de terrenos dentro de los proyectos, beneficios fiscales, acceso a préstamos preferenciales y apoyo para la conexión de infraestructuras técnicas.



Además, las empresas podrán destinar parte de la superficie de sus proyectos a viviendas comerciales o instalaciones de servicios y comercio, conforme a la normativa, para complementar sus ingresos.



Según las estadísticas del Ministerio, Vietnam cuenta actualmente con 947 proyectos de vivienda social en distintas fases de desarrollo, con un total de 910.933 unidades y una inversión estimada de 841,338 billones de dongs.



De estos proyectos, 363 ya se han concluido, con 216.626 viviendas. Otros 293 han iniciado su construcción, con 363.065 unidades, mientras que 291 han recibido la aprobación de inversión, con un total de 331.242 viviendas.



En conjunto, estos proyectos representan el 91% del objetivo del programa nacional de construcción de al menos un millón de viviendas sociales.



Para acelerar la ejecución, el Ministerio de Construcción pidió a las autoridades locales incorporar objetivos de desarrollo de viviendas sociales y de alquiler en sus planes de desarrollo socioeconómico. También les instó a establecer calendarios concretos para los proyectos, definir los recursos necesarios y supervisar los avances.



En los proyectos que ya han comenzado, las autoridades deben revisar periódicamente el progreso, resolver los obstáculos y exigir a los inversores que concentren los recursos necesarios para terminar las obras.



Para el cuarto trimestre de 2026, las localidades deben estudiar la asignación de fondos presupuestarios y otros ingresos permitidos por la ley a los fondos locales de vivienda. Estos recursos se utilizarán para construir viviendas de alquiler o adquirir inmuebles destinados a este fin./.

VNA