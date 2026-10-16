Vietnam y UE buscan elevar su cooperación a un nuevo nivel con resultados concretos

Hanoi (VNA) - La visita oficial a la Unión Europea (UE) del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, acompañado de su esposa y una delegación de alto nivel, ofrecerá a ambas partes la oportunidad de evaluar de manera integral sus relaciones, revisar la implementación del marco de la Asociación Estratégica Integral, impulsar los vínculos bilaterales a una nueva etapa y convertir los objetivos comunes en resultados concretos y tangibles.



Así lo afirmó el embajador de la UE en Vietnam, Julien Guerrier, durante una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA).



El diplomático afirmó que, tras 35 años de relaciones diplomáticas, Vietnam y la UE han construido unos vínculos sólidos, amplios y cada vez más estrechos, que abarcan prácticamente todos los ámbitos de las políticas públicas. Dijo que el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral en enero de 2026 ha creado una base sólida para seguir desarrollando y profundizando la cooperación entre ambas partes.



La visita del secretario general y presidente To Lam pone de relieve la importancia que ambas partes conceden a sus relaciones, así como el valor estratégico que la UE otorga a Vietnam y viceversa. Así lo demuestra la recepción del máximo dirigente vietnamita por parte de dos de los principales líderes de la Unión.



La visita constituye una oportunidad para revisar los resultados alcanzados y avanzar en la consecución de objetivos compartidos. Ambas partes priorizarán ámbitos como el comercio, la inversión, la energía, la educación, la ciencia y la tecnología, y la seguridad, con el propósito de lograr avances concretos y prácticos.



Como parte de la visita, el líder vietnamita participará en una mesa redonda con representantes de importantes corporaciones europeas y mantendrá encuentros con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa. Asimismo, está previsto que se celebren numerosas reuniones entre dirigentes, empresas y socios de ambas partes en Bruselas.



En relación con los acuerdos de cooperación, el embajador señaló que la UE está dispuesta a apoyar a Vietnam en el cumplimiento de sus objetivos de desarrollo y en su proceso de transformación económica. Se espera que ambas partes anuncien una Carta de Intenciones sobre cooperación en educación y formación, así como programas de apoyo al desarrollo de una economía circular en los sectores industrial y agrícola y proyectos en Hanoi y otras localidades.



Además, empresas vietnamitas y europeas prevén firmar diversos acuerdos comerciales que sentarán las bases para una cooperación duradera entre sus respectivos sectores privados.



En el ámbito multilateral, Vietnam y la UE mantienen intercambios periódicos de opiniones y coordinan sus posiciones en las Naciones Unidas, sobre la base del respeto a las normas y al derecho internacionales. La UE también impulsa la cooperación con Vietnam en el marco del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). La reunión ministerial del CPTPP, prevista para noviembre en Vietnam, contará con la participación del comisario europeo de Comercio, Inversión y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, y ofrecerá una nueva oportunidad para estrechar los vínculos de cooperación.



En materia de seguridad y defensa, la UE y Vietnam comparten intereses en la garantía de la libertad de navegación y el mantenimiento de la paz y la estabilidad en el Indo-Pacífico, reiteró y señaló que el Mar del Este constituye una vía marítima estratégica por la que transita el 40% de las importaciones y el 25% de las exportaciones de la UE.



Vietnam es, además, el único socio de la UE dentro de la ASEAN que cuenta con un Acuerdo Marco de Participación (FPA) para intervenir en las actividades de gestión de crisis de la Unión. En virtud de este acuerdo, Vietnam envía oficiales para participar en misiones de la UE en África. Al mismo tiempo, un oficial militar europeo colabora en la formación de las fuerzas vietnamitas de mantenimiento de la paz para su participación en misiones de la UE y las Naciones Unidas, incluidas operaciones en Sudán y Sudán del Sur.



Resaltó que la UE también aspira a reforzar la cooperación con Vietnam en seguridad marítima, protección de cables submarinos y lucha contra el terrorismo. Asimismo, respalda la elevación de las relaciones entre la UE y la ASEAN al nivel de Asociación Estratégica Integral el próximo año, coincidiendo con el 50.º aniversario de sus relaciones. La Unión también desea contribuir a la elaboración del Código de Conducta en el Mar del Este (COC), con el objetivo de promover una región más segura y estable.



Vietnam ocupa un lugar destacado en la estrategia de cooperación de la UE para el Indo-Pacífico y representa un ejemplo positivo para otros países de la región.



En cuanto a la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), la UE y Vietnam llevan cerca de una década colaborando para mejorar la legislación y reforzar la supervisión de las actividades de los buques pesqueros. La UE presta asistencia especializada a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y espera recibir información actualizada de Vietnam para evaluar los avances.



Indicó que la retirada de la “tarjeta amarilla” exige más tiempo, un análisis detallado de los informes y verificaciones sobre el terreno. No obstante, ambas partes avanzan en la dirección adecuada.



En materia de reformas administrativas y jurídicas, la UE reconoce los esfuerzos de Vietnam por racionalizar su estructura administrativa, mejorar la eficiencia de la gestión pública y acelerar la elaboración de leyes. La Unión está dispuesta a proporcionar asesoramiento y asistencia técnica para ayudar a Vietnam a desarrollar un sistema jurídico acorde con los estándares internacionales, que garantice un entorno normativo transparente, previsible y estable para la inversión.



La UE también valora el papel cada vez más activo y constructivo de Vietnam en la comunidad internacional y en las organizaciones regionales.



En el marco de la ASEAN, Vietnam ha acogido el Foro del Futuro de la ASEAN durante los últimos tres años, ejerce en 2026 la presidencia del CPTPP y fue sede en 2025 de la ceremonia de apertura de la Convención de Hanoi contra la Ciberdelincuencia.



La UE respalda a Vietnam y está dispuesta a trabajar conjuntamente para promover la paz, la seguridad, el Estado de derecho, el orden internacional y el multilateralismo.



El bloque europeo espera contribuir, en la medida de sus posibilidades, al éxito de la Cumbre de APEC y confía en que este foro sirva de plataforma para debatir cuestiones relacionadas con la paz y la seguridad en el Indo-Pacífico y en el mundo, el comercio internacional y otros asuntos de interés común, en los que numerosos miembros del APEC comparten posiciones con la Unión.



Según la UE, el creciente protagonismo de Vietnam refleja el fortalecimiento de su prestigio internacional, no solo en los ámbitos económico y estratégico, sino también en el político. Su política exterior dinámica y proactiva, basada en la ampliación de las relaciones con socios de todo el mundo, ha contribuido a consolidar su reputación y a reforzar su posición en la escena internacional.



Vietnam cuenta con la capacidad de congregar y coordinar a distintos socios, así como de organizar conferencias internacionales en un contexto en el que goza de la confianza de la comunidad internacional. En el futuro, incluso podría asumir un papel de mediador en determinados conflictos. La UE respalda firmemente esta contribución de Vietnam, concluyó./.

VNA