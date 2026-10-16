Vietnam y Finlandia impulsan cooperación en infraestructura de transporte y ciudades inteligentes

Hanoi (VNA) - Vietnam y Finlandia estudian oportunidades de cooperación en infraestructura de transporte inteligente y sostenible, ciudades verdes, transformación digital y movilización de recursos financieros para proyectos de infraestructura.



Estos temas se abordaron el 15 de octubre durante una reunión entre el viceministro vietnamita de Construcción, Nguyen Tuong Van, y el ministro finlandés de Comercio Exterior y Desarrollo, Ville Tavio, quien encabeza una delegación de visita en Vietnam.



La delegación finlandesa incluyó representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Embajada de Finlandia en Vietnam, empresas y organizaciones como Nokia Vietnam, Vaisala, Finnvera, Finnpartnership y Miltton Group.



En el encuentro, Nguyen Tuong Van destacó los intercambios realizados por ambas partes para fortalecer la cooperación bilateral, especialmente en construcción y transporte. En mayo de 2026, una delegación del Ministerio de Construcción de Vietnam visitó Finlandia y mantuvo conversaciones con las autoridades finlandesas sobre legislación marítima y de vías navegables interiores, gestión de infraestructuras y transformación digital en los puertos y el transporte marítimo.



En la ocasión, dirigentes del Ministerio de Construcción de Vietnam se reunieron con el viceministro de Relaciones Exteriores de Finlandia encargado del comercio internacional para analizar oportunidades de colaboración en puertos marítimos, logística, aviación, transporte urbano, infraestructura inteligente y transformación digital.



El viceministro vietnamita Nguyen Tuong Van valoró el interés de las empresas finlandesas en el mercado vietnamita y expresó su deseo de conocer sus experiencias y propuestas para ampliar la cooperación en el futuro.



Por su parte, el ministro de Comercio Exterior y Desarrollo de Finlandia, Ville Tavio, manifestó su interés en facilitar la conexión entre las tecnologías y los métodos de construcción finlandeses y las grandes empresas vietnamitas.



La delegación finlandesa destacó el potencial de Vietnam en los sectores de la construcción y el transporte, y expresó su expectativa de que el país se convierta en una importante puerta de entrada para impulsar la investigación y la cooperación empresarial entre ambas naciones.



Durante el encuentro, las dos partes debatieron orientaciones de cooperación para desarrollar infraestructuras de transporte inteligentes y sostenibles, promover la transformación digital y construir ciudades verdes e inteligentes, así como ampliar la colaboración en aviación, transporte marítimo y soluciones financieras para el desarrollo de infraestructuras.



Asimismo, examinaron la implementación de los resultados de la visita a Finlandia realizada en mayo de 2026 por dirigentes del Ministerio de Construcción de Vietnam, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre organismos de gestión, organizaciones y empresas, y ampliar la cooperación en los ámbitos en los que ambos países cuentan con ventajas./.

VNA