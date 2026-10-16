Resolución 23: la diáspora vietnamita en Canadá refuerza sus vínculos y moviliza recursos

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Ottawa (VNA)- La Red Global de Vietnamitas (GVN) se presentó en Toronto con el objetivo de crear un espacio de cooperación e intercambio de recursos, preservar la identidad cultural nacional y fortalecer el papel de la comunidad vietnamita en el fomento de las relaciones entre Vietnam y Canadá, en consonancia con el espíritu de la Resolución No. 23-NQ/TW del Buró Político sobre el trabajo con los vietnamitas residentes en el extranjero.

La red fue impulsada por tres organizaciones: la Asociación de Cultura Gastronómica Canadá-Vietnam, el Consejo de Cultura y Educación Canadá-Vietnam y la Asociación de Cultura, Turismo y Arte Canadá-Vietnam. Su objetivo es aprovechar las fortalezas de cada entidad y promover la cooperación en iniciativas comunitarias, sobre la base de la voluntariedad, la igualdad y el respeto a las particularidades de sus miembros.

En declaraciones a la VNA en Canadá, Nguyen Ngoc Tuan, representante de la Asociación de Cultura Gastronómica Canadá-Vietnam, explicó que GVN busca crear un espacio común para compartir recursos, intercambiar experiencias y coordinar iniciativas, sin sustituir las actividades que las organizaciones ya desarrollan.

Entre las prioridades figuran la celebración anual del Año Nuevo Lunar, la conmemoración de los Reyes Hung y la organización de actividades culturales, artísticas y deportivas para preservar las tradiciones vietnamitas y dar a conocer el país y su población al mundo.

Tran Xuan An, representante de la Asociación de Cultura, Turismo y Arte Canadá-Vietnam, señaló que los programas se desarrollarán con transparencia y orientados a generar beneficios concretos para la comunidad. También invitó a organizaciones, expertos, jóvenes y voluntarios a aportar ideas, experiencia y tiempo para garantizar el crecimiento sostenible de la red.

La orientación de GVN coincide con la Resolución No. 23-NQ/TW, aprobada el 2 de agosto de 2026, que promueve una red sostenible de conexión entre expertos, intelectuales, científicos, empresarios, artistas y jóvenes vietnamitas en todo el mundo. El documento también destaca la importancia de preservar la lengua y la identidad cultural vietnamitas, fortalecer los vínculos con el país de origen y contribuir al desarrollo nacional.

La participación de las nuevas generaciones constituye otra prioridad. A través de programas educativos, actividades de voluntariado e intercambios culturales e intergeneracionales, GVN busca ayudar a los jóvenes de origen vietnamita a conocer sus raíces, desarrollar su creatividad y asumir un papel activo en la comunidad.

Phan Thi Quynh Trang, representante del Consejo de Cultura y Educación Canadá-Vietnam, afirmó que los jóvenes no deben limitarse a asistir a los eventos, sino que necesitan oportunidades para proponer ideas y participar directamente en su organización. Asignarles responsabilidades acordes con sus capacidades e intereses contribuirá, según ella, a reforzar su compromiso comunitario y sus vínculos con la cultura vietnamita en el entorno multicultural canadiense.

Además de las actividades culturales, la red aspira a conectar a intelectuales, especialistas y empresarios de origen vietnamita para promover iniciativas de cooperación que respondan a necesidades concretas y permitan aprovechar mejor los recursos de la comunidad en Canadá y en beneficio de Vietnam.

En el contexto de la reciente elevación de las relaciones entre Vietnam y Canadá a una Asociación Estratégica, GVN constituye una nueva iniciativa para fortalecer los vínculos entre las comunidades y promover la contribución de la diáspora al desarrollo de Vietnam y a la cooperación entre ambos países./.

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