Vietnam y EE.UU. impulsan cooperación económica, comercial y de inversión

Hanoi (VNA) - La viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Minh Hang, recibió hoy en Hanoi a Kelly Coldiron, subsecretaria adjunta de Comercio de Estados Unidos para Asia y directora ejecutiva interina del programa SelectUSA, quien se encuentra de visita de trabajo en el país.



En el encuentro, Minh Hang afirmó que Vietnam considera a Estados Unidos uno de sus principales socios estratégicos y desea seguir desarrollando de manera estable, sustancial y eficaz la Asociación Estratégica Integral bilateral, en beneficio de los pueblos y las empresas de ambos países.



Valoró el papel del Departamento de Comercio estadounidense en la promoción de la cooperación económica, comercial y de inversión, así como en la implementación de las orientaciones acordadas por los dirigentes de ambas naciones.



La viceministra destacó el éxito de la novena Cumbre Empresarial Vietnam-Estados Unidos, que facilitó el fortalecimiento de los vínculos, el intercambio de soluciones para superar dificultades y la ampliación de las oportunidades de cooperación entre las empresas de ambos países.



Al reafirmar el compromiso de Vietnam de seguir mejorando su entorno de inversión y negocios y acompañando a las empresas, Minh Hang alentó a las compañías estadounidenses a ampliar sus inversiones en alta tecnología, energía, infraestructura e innovación.



También propuso reforzar la cooperación en semiconductores, inteligencia artificial, centros de datos e infraestructura digital, vinculándola con la transferencia de tecnología, la formación de recursos humanos y el fortalecimiento de la capacidad de las empresas vietnamitas para participar en las cadenas de suministro.



Por su parte, Kelly Coldiron valoró el potencial de la cooperación económica, comercial y de inversión entre ambos países. Explicó que su visita tiene como objetivo intensificar los intercambios, explorar oportunidades de colaboración y conocer las cuestiones de interés para las empresas.



Asimismo, expresó su deseo de seguir coordinando con el Ministerio de Relaciones Exteriores y otros organismos vietnamitas para promover el comercio, la economía digital y facilitar las actividades empresariales de ambas partes.



En relación con el programa SelectUSA, Coldiron presentó las iniciativas destinadas a ayudar a los inversores a conocer el mercado estadounidense y establecer contactos con las autoridades estatales y los socios del país. También manifestó su deseo de que las empresas vietnamitas continúen participando activamente en el programa.



Minh Hang valoró el papel de SelectUSA y propuso reforzar el suministro de información y el apoyo a las empresas vietnamitas para que puedan acceder a oportunidades y desarrollar proyectos de inversión viables y eficaces en Estados Unidos, contribuyendo así a impulsar los flujos de inversión en ambas direcciones.



Respecto a la cooperación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la viceministra compartió las prioridades y los preparativos de Vietnam para el Año del APEC 2027, y expresó su deseo de que Estados Unidos participe activamente y realice contribuciones concretas al éxito del evento.



También propuso que el Departamento de Comercio estadounidense aliente a las principales empresas del país a participar en las actividades del APEC 2027 y presentar iniciativas en materia de comercio, inversión, economía digital e innovación.



Kelly Coldiron valoró los preparativos de Vietnam para el APEC 2027 y expresó su interés en intercambiar opiniones sobre los ámbitos de cooperación, así como en promover la participación de la comunidad empresarial estadounidense, con el fin de impulsar el crecimiento, la conectividad económica y la prosperidad de la región./.



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