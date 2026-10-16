Vietnam y Singapur impulsan cooperación entre sus partidos gobernantes

Singapur (VNA) – Una delegación del Comité del Partido de los organismos centrales, encabezada por su subsecretario Nguyen Long Hai, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), realizó una visita de trabajo a Singapur del 12 al 16 de octubre.



Durante la visita, la delegación se reunió con Desmond Choo, miembro del Comité Central del Partido de Acción Popular (PAP) de Singapur y secretario de Estado de Defensa, y con el diputado Lee Hong Chuang. También visitó la sede del PAP y mantuvo conversaciones con Danny Ngiam, subjefe del organismo encargado de las relaciones exteriores del partido.



El programa incluyó visitas a la Universidad Tecnológica de Nanyang, el Instituto de Gobernanza Chandler, la Embajada de Vietnam en Singapur y varias entidades destacadas en los ámbitos económico y de transformación digital.



En las reuniones, los dirigentes del PAP y de Singapur valoraron la visita, al considerar que contribuirá a consolidar y fortalecer las relaciones entre ambos partidos y países.



Desmond Choo recordó los resultados positivos de la visita oficial a Singapur realizada en agosto por Tran Cam Tu, miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del PCV, quien copresidió el primer Diálogo Estratégico Vietnam-Singapur. Ambas partes acordaron entonces importantes orientaciones de cooperación, que sientan las bases para concretar objetivos en el futuro.



Señaló que ambos países deben seguir apoyándose mutuamente y preparar cuidadosamente programas de cooperación concretos y prácticos, sobre el espíritu del entendimiento mutuo y la creación conjunta para materializar cuanto antes los compromisos y acuerdos de alto nivel alcanzados por ambos partidos y Estados.



Los dirigentes singapurenses consideraron que Vietnam dispone de condiciones favorables para aprovechar sus fortalezas y ampliar su papel y posición en la región y en el mundo, y reafirmaron que el país constituye uno de los principales socios de Singapur en la región.



Por su parte, Long Hai valoró los logros y la experiencia de Singapur en la formación de cuadros, la transición verde, la transformación digital y el desarrollo económico, que consideró útiles para que Vietnam extraiga enseñanzas y las adapte a sus propias condiciones.



Reafirmó que el Partido y el Estado de Vietnam conceden gran importancia y prioridad a las relaciones con el PAP y Singapur y propuso a ambas partes aplicar eficazmente los acuerdos de alto nivel y aprovechar los mecanismos de cooperación existentes.



Para concretar los resultados de la visita del miembro permanente del Secretariado Tran Cam Tu a Singapur en agosto, los organismos vietnamitas están elaborando propuestas de programas de cooperación en la formación de cuadros, los vínculos entre partidos y otros ámbitos.



El funcionario expresó su deseo de que Singapur colabore en la promoción de los acuerdos alcanzados, con el fin de profundizar las relaciones bilaterales en beneficio de ambos pueblos y contribuir a la paz, la estabilidad y el desarrollo regional y mundial.



En esta ocasión, Long Hai también compartió los logros de Vietnam tras 40 años de Renovación (Doi Moi) bajo el liderazgo del PCV, así como las orientaciones estratégicas del Buró Político con miras a abrir una nueva etapa de desarrollo nacional.



Ambas partes intercambiaron opiniones sobre los avances en ciencia y tecnología, innovación y transformación digital; la aplicación de tecnologías digitales en la construcción del Partido; las políticas de desarrollo de recursos humanos; la formación, gestión y evaluación de cuadros y militantes, y la organización y funcionamiento de los órganos de asesoramiento y apoyo de los partidos gobernantes, además de otros asuntos de interés común.



Además, se comprometieron a seguir intensificando el intercambio de experiencias en la construcción del Partido, la formación de cuadros directivos, el desarrollo científico-tecnológico y la transformación digital./.

VNA