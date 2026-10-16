Vietnam pide una paz plena en Oriente Medio

Nueva York (VNA) - El embajador Do Hung Viet, representante permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas (ONU), expresó su profunda preocupación por la situación en Oriente Medio, en particular por la creciente interconexión entre las crisis que afectan a la región, durante un debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU celebrado el 15 de octubre en Nueva York.



Al referirse a la campaña vietnamita de “500 días y noches” y a la búsqueda, recuperación y sepultura de los restos de 731 mártires vietnamitas en Ciudad Ho Chi Minh, subrayó que la guerra no termina cuando callan las armas, sino que deja heridas que perduran durante generaciones, lo que hace más largo y difícil el camino hacia la reconciliación, la sanación y la reconstrucción de la confianza.



Esta no es solo una lección de la historia de Vietnam, sino también una realidad que se desarrolla actualmente en Oriente Medio, señaló. En este sentido, instó a todas las partes a ejercer la máxima contención, intensificar la diplomacia y la mediación, y cumplir plenamente los compromisos asumidos en el marco del plan integral para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza.



Asimismo, pidió garantizar los derechos e intereses legítimos y las aspiraciones del pueblo palestino en el proceso de estabilización y reconstrucción de Gaza, así como respetar la soberanía y la integridad territorial de los Estados.



Entre otros aspectos, destacó la importancia de garantizar la seguridad marítima y la protección de la navegación de conformidad con el derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, cumplir el derecho internacional humanitario, proteger a la población civil, al personal humanitario y las infraestructuras civiles, y facilitar la entrega de ayuda humanitaria sin obstáculos.



En esta ocasión, reafirmó la postura consecuente de Vietnam de apoyar el derecho del pueblo palestino a la libre determinación, la plena membresía de Palestina en la ONU y la solución de dos Estados: un Estado palestino independiente y soberano, basado en las fronteras anteriores a 1967, con Jerusalén Este como capital, que conviva en paz con Israel.



El ministro de Asuntos Exteriores de Grecia, Giorgos Gerapetritis, presidió el debate en representación de su país, que ejerce la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU durante octubre de 2026.



Ramiz Alakbarov, coordinador especial interino de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, y representantes de cerca de 70 Estados miembros de la organización asistieron al evento./.

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