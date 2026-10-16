Visita del líder parlamentario vietnamita impulsa cooperación legislativa con China

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Hanoi (VNA) - La visita oficial a China del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, contribuyó a reforzar la cooperación legislativa entre ambos países, creando así un marco jurídico favorable al comercio, la conectividad de infraestructuras y los intercambios entre sus pueblos, afirmó Wang Hanling, investigador adjunto del Instituto de Derecho Internacional de la Academia China de Ciencias Sociales.

En declaraciones a la VNA en Beijing, Wang señaló que la visita, realizada menos de seis meses después del viaje del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a China en abril de 2026, refleja la continuidad de los intercambios de alto nivel y ofrece oportunidades para fortalecer la confianza política, impulsar la cooperación integral y concretar los consensos alcanzados por los dirigentes de ambos países.

Según el experto, Vietnam y China han establecido un mecanismo de cooperación entre sus órganos legislativos que permite mantener contactos periódicos, intercambiar experiencias en la elaboración de leyes y abordar cuestiones de interés común. Las visitas de representantes de ambos órganos en 2025 y 2026 contribuyen a mantener este mecanismo y mejorar la eficacia de la cooperación.

Wang destacó que la coordinación legislativa cobra cada vez más importancia ante el desarrollo de las relaciones económicas y comerciales. Ámbitos como el comercio fronterizo, las cadenas de suministro, las importaciones y exportaciones, la inversión, la conectividad del transporte y la lucha contra la delincuencia requieren marcos jurídicos adecuados para facilitar las actividades empresariales, proteger los derechos legítimos de los ciudadanos y mejorar la gestión de las operaciones transfronterizas.

En materia ferroviaria, consideró que el intercambio sobre normas técnicas y disposiciones legales puede favorecer los proyectos de conexión entre ambos países, contribuir a la conectividad regional y fortalecer los vínculos económicos.

El investigador también subrayó el potencial de la cooperación entre los órganos representativos locales, especialmente en las zonas fronterizas. Citó los intercambios entre la región autónoma de la etnia zhuang de Guangxi y varias localidades vietnamitas, así como los mecanismos de cooperación entre la ciudad china de Baise y la provincia vietnamita de Tuyen Quang, que pueden contribuir a facilitar el comercio fronterizo, los desplazamientos de la población y la prevención de la delincuencia.

Asimismo, mencionó las actividades de divulgación jurídica entre Dongxing, en Guangxi, y localidades vietnamitas vecinas, destinadas a ayudar a la población a conocer y cumplir las normas de ambos países, reducir los asuntos derivados del comercio y los desplazamientos transfronterizos y ampliar la cooperación desde el nivel central hasta las comunidades locales.

De cara al futuro, Wang propuso reforzar los intercambios legislativos en ámbitos como la facilitación del comercio fronterizo, la protección de las inversiones, la propiedad intelectual y la cooperación industrial. También destacó la necesidad de facilitar los intercambios entre los pueblos, en un contexto de aumento de los viajes de turistas, empresarios y estudiantes entre ambos países.

El experto expresó su esperanza de que la visita de Tran Thanh Man continuará impulsando concretar los consensos alcanzados por los dirigentes de Vietnam y China y fortalecer una cooperación parlamentaria más eficaz, en beneficio de las relaciones bilaterales y de sus pueblos./.

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