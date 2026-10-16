Visita del líder vietnamita To Lam a Dinamarca abre nuevo capítulo en relaciones bilaterales

Hanoi (VNA) - La visita de Estado a Dinamarca, del 19 al 21 de octubre de 2026, del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa, Ngo Phuong Ly, abrirá un nuevo capítulo en la asociación entre ambos países e impulse la cooperación sustancial en comercio, inversión, energía, innovación y desarrollo sostenible, en ocasión del 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales.



La visita responde a la invitación del rey Federico X de Dinamarca y la reina, y constituye la segunda visita de Estado entre dirigentes de ambos países.



Según la embajadora de Copenhague en Hanoi, Lina Gandlose Hansen, el acontecimiento representa una oportunidad para celebrar la sólida amistad que ambas naciones han cultivado durante décadas. En un contexto mundial marcado por grandes cambios, resulta especialmente importante que países pequeños y medianos como Dinamarca y Vietnam fortalezcan sus relaciones y amplíen la cooperación.



Durante la visita, ambas partes prevén abordar ámbitos prioritarios como el comercio, la inversión, las soluciones verdes, la energía, la innovación, la educación, los alimentos sostenibles y la cultura, así como cuestiones de cooperación bilateral e internacional.



Las relaciones entre Vietnam y Dinamarca se sustentan en una larga historia de amistad y vínculos estrechos. Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1971, ambos países han elevado progresivamente el nivel de cooperación a través de varios hitos, entre ellos la visita de Estado a Vietnam de la reina Margarita II y el príncipe Henrik en 2009, el establecimiento de la Asociación Integral en 2013 y la visita a Vietnam, en 2022, del entonces príncipe heredero Federico y la princesa Mary Elizabeth, acompañados por una delegación de 35 empresas.



En 2023, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y su homólogo vietnamita, Pham Minh Chinh, anunciaron oficialmente el establecimiento de la Asociación Estratégica Verde, creando un marco para impulsar el desarrollo sostenible entre ambos países.



La cooperación bilateral también ha evolucionado desde la asistencia al desarrollo hacia una relación comercial y de inversión basada en la igualdad y el beneficio mutuo. Entre 1993 y 2015, Dinamarca proporcionó a Vietnam un total de 5,5 mil millones de coronas danesas (DKK), equivalente a 846 millones de dólares, en ayuda oficial al desarrollo (AOD). Actualmente, la cooperación gubernamental se centra en sectores clave como la energía, la seguridad alimentaria, la salud, la formación técnica y las estadísticas.



En la actualidad, alrededor de 150 empresas danesas operan en Vietnam, lo que convierte a Dinamarca en el tercer mayor inversor europeo en el país. Según las estadísticas de Dinamarca, el comercio bilateral alcanzó los 1,74 mil millones de dólares en 2025, y Vietnam se situó como el 40.º mayor socio comercial de Dinamarca. Estos resultados reflejan el amplio potencial de cooperación entre ambas economías en la nueva etapa de desarrollo./.

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