Vietnam y Dinamarca cooperan en estadística y transformación digital

Hanoi (VNA) - La Oficina Nacional de Estadística de Vietnam y su similar de Dinamarca firmaron el 15 de octubre un memorando de entendimiento (MoU) para fortalecer la cooperación en estadística oficial, datos administrativos y transformación digital.



En la ceremonia, celebrada en formato virtual, Do Thi Ngoc, subdirectora de la Oficina Nacional de Estadística de Vietnam, destacó que el acuerdo se enmarca en las relaciones de amistad y cooperación a largo plazo entre ambos países.



Subrayó la importancia de disponer de estadísticas oficiales fiables, oportunas y accesibles para formular políticas basadas en evidencias, mejorar la gestión pública e impulsar el desarrollo socioeconómico sostenible.



Según la funcionaria, el memorando establece un marco estable y duradero que permitirá aprovechar las fortalezas y experiencias de ambas partes, en un contexto de profunda transformación digital de las actividades estadísticas y de creciente demanda de información.



El documento fue elaborado conjuntamente con espíritu de buena voluntad, responsabilidad y consenso, y recibió la autorización de las autoridades competentes para su firma, lo que refleja la voluntad de ambas instituciones de abrir una nueva etapa en su cooperación.



El acuerdo se basa en el convenio sectorial de cooperación estratégica en materia de estadística y permitirá a la Oficina Nacional de Estadística de Vietnam, Statistics Denmark y la Embajada de Dinamarca en Vietnam coordinar iniciativas de acuerdo con sus respectivas funciones, competencias y recursos disponibles.

Representantes de la Agencia de Estadística de Vietnam y de la Agencia de Estadística de Dinamarca firman un acuerdo de cooperación. (Foto: Oficina Nacional de Estadística de Vietnam)

La firma tiene lugar además en vísperas de una visita de Estado de dirigentes vietnamitas de alto nivel al Reino de Dinamarca, lo que contribuirá a impulsar tanto la cooperación entre los dos organismos estadísticos como las relaciones bilaterales.



Por su parte, Carsten Ulrik Zangenberg, subdirector de Statistics Denmark, valoró los avances logrados durante años de colaboración entre ambas instituciones en ámbitos como la gobernanza, la difusión de datos, las estadísticas empresariales y la transformación digital.



Afirmó que el memorando proporcionará una base sólida para la cooperación futura, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de estadísticas oficiales de alta calidad.



Mette Ekeroth, viceembajadora de Dinamarca en Vietnam, destacó el papel de la Embajada como enlace y facilitador de la cooperación, y señaló que esta había participado en las consultas y la elaboración del documento para establecer un marco estable de colaboración.



Según el memorando, las partes promoverán programas, proyectos, cursos de formación, seminarios, conferencias y visitas de estudio. También reforzarán el diálogo y el intercambio en foros regionales, internacionales y multilaterales sobre estadística oficial, datos administrativos y transformación digital.



La cooperación permitirá compartir experiencias y buenas prácticas, fortalecer las capacidades profesionales, aprovechar mejor las fuentes de datos y modernizar gradualmente el sistema estadístico vietnamita, a fin de responder con mayor eficacia a las necesidades de gestión pública y desarrollo nacional.



La Oficina Nacional de Estadística de Vietnam se comprometió a coordinar estrechamente con los ministerios, organismos competentes, Statistics Denmark y la Embajada danesa para concretar iniciativas adaptadas a las necesidades y los recursos disponibles, garantizando resultados prácticos y beneficios duraderos./.