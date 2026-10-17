Presidente de Suiza inicia visita oficial a Vietnam



Hanoi (VNA) – El presidente de Suiza, Guy Parmelin, y su esposa, Caroline Parmelin, llegaron esta mañana a Hanoi, para realizar una visita oficial a Vietnam los días 17 y 18 de octubre, por invitación del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su cónyuge.



Acompañan al presidente Guy Parmelin durante la visita oficial a Vietnam Helene Budliger Artieda, secretaria de Estado de Economía, Educación e Investigación; Thomas Gass, embajador de Suiza en Vietnam; Pietro Lazzeri, jefe de Cooperación y Desarrollo Económico del Departamento Federal de Economía, Educación e Investigación; Werner Bardill, cónsul general de Suiza en Ciudad Ho Chi Minh; entre otros funcionarios.



A lo largo de 55 años de construcción de la confianza y consolidación de las bases de cooperación, Vietnam y Suiza han mantenido relaciones de amistad y ampliado progresivamente la colaboración en numerosos ámbitos. La elevación de las relaciones al nivel de Asociación Integral en enero de 2025 refleja la voluntad de ambas partes de abrir una nueva etapa en sus vínculos bilaterales.



Suiza es un importante socio comercial y de inversión de Vietnam en Europa, con un intercambio comercial bilateral superior a los mil millones de dólares en 2025. Asimismo, es uno de los pocos países de Europa occidental que mantienen programas de ayuda a la cooperación para el desarrollo destinados a Vietnam. Ambos países coordinan sus posiciones y se apoyan mutuamente en los foros multilaterales.



Según Chau Mai Anh, embajadora de Vietnam en Suiza, la visita del presidente Guy Parmelin tiene lugar en un momento de especial relevancia. El año 2026 marca el 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Suiza, mientras ambos países avanzan en la implementación del marco de Asociación Integral establecido en enero de 2025.



La prevista firma en Hanoi del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, constituye un hito importante que dará un nuevo impulso a las relaciones económicas entre ambas partes. El acuerdo facilitará las inversiones, ampliará la cooperación empresarial y permitirá aprovechar mejor el potencial de los mercados de ambos países.



En los últimos tiempos, un número creciente de empresas suizas ha mostrado interés en el mercado vietnamita. Esta tendencia abre nuevas oportunidades para que las empresas de ambos países busquen socios y pongan en marcha proyectos de cooperación, al tiempo que facilita el acceso de las entidades vietnamitas a la ciencia y la tecnología y contribuye a mejorar la calidad de sus recursos humanos para responder a las exigencias de la nueva etapa de desarrollo nacional.



El embajador de Suiza en Vietnam, Thomas Gass, destacó que la visita oficial del presidente Guy Parmelin constituye un importante hito histórico para que ambos países hagan balance de sus 55 años de relaciones y celebren los notables avances de Vietnam en el desarrollo económico y la mejora de las condiciones de vida de la población.



Desde 1971, Suiza ha mantenido programas de cooperación internacional de carácter humanitario. En los últimos 15 años, las relaciones entre ambos países han evolucionado significativamente hacia una mayor cooperación económica, con el objetivo de apoyar una integración más profunda de Vietnam en la economía mundial y reforzar su posición y su papel en la escena internacional./.



Đặng Thu Trang