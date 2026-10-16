Vietnam y Citigroup refuerzan la cooperación financiera

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro vietnamita Nguyen Van Thang y el director general de Citigroup, Ernesto Torres Cantú, abordaron hoy medidas para reforzar la cooperación financiera, movilizar recursos internacionales para el desarrollo de Vietnam y promover la participación de la entidad en el desarrollo de los centros financieros internacionales de Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang.



Durante el encuentro, Nguyen Van Thang valoró positivamente que Citibank, uno de los mayores bancos de Estados Unidos, haya mantenido sus operaciones en Vietnam de manera estable y eficiente, cumpliendo estrictamente las leyes del país y aplicando de forma proactiva medidas de gestión de riesgos.



También destacó las soluciones financieras modernas que el banco ofrece en ámbitos como los servicios bancarios para empresas, la financiación del comercio y la gestión de flujos de efectivo, así como sus programas comunitarios orientados a la educación y el desarrollo de competencias.



Vietnam valora la presencia y las contribuciones de las empresas estadounidenses con una larga trayectoria en el país y espera que estas actúen como puente para atraer inversiones de alta calidad y conectar a las empresas vietnamitas con las redes financieras globales, en consonancia con la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Estados Unidos.



El Gobierno vietnamita se compromete a crear condiciones favorables para las empresas extranjeras, en particular las grandes corporaciones financieras estadounidenses, a fin de que desarrollen sus actividades de manera eficaz y contribuyan al desarrollo económico del país.



Por su parte, Ernesto Torres Cantú agradeció a las autoridades vietnamitas el apoyo brindado a las operaciones de Citibank y afirmó que atraer a inversores internacionales constituye una de las misiones del grupo. En este sentido, expresó su disposición a contribuir a que las empresas locales accedan a los mercados internacionales.



El directivo también destacó la cooperación con el Ministerio de Finanzas de Vietnam para fortalecer la credibilidad y la reputación del país en el ámbito internacional, y señaló las oportunidades que Citigroup puede aprovechar para contribuir a los objetivos de crecimiento de Vietnam. Asimismo, indicó que el grupo busca soluciones para movilizar capital destinado al sector energético.



Nguyen Van Thang señaló que Vietnam está impulsando la movilización de recursos de toda la sociedad, incluidos los procedentes de instituciones financieras internacionales, para atender las necesidades de desarrollo. En este contexto, expresó su deseo de que Citibank comparta su experiencia y coordine con los organismos reguladores vietnamitas en materia de transformación digital, pagos internacionales y desarrollo empresarial sostenible.



El viceprimer ministro también pidió a Citibank que acompañe a Vietnam en el desarrollo de los centros financieros internacionales de Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang, contribuyendo con su experiencia y sus recursos a estos proyectos.



Asimismo, solicitó a Ernesto Torres Cantú que transmita al Gobierno estadounidense la buena voluntad de Vietnam para concluir un acuerdo comercial recíproco, justo y equilibrado.



Vietnam acogerá el Año del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027. En esta ocasión, Nguyen Van Thang invitó a una delegación de alto nivel de Citigroup a participar en la Cumbre de Directores Ejecutivos del APEC y a coordinarse con el Gobierno vietnamita durante los preparativos y las actividades relacionadas con el evento./.

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