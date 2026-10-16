Dirigente partidista laosiano concluye visita oficial a Vietnam

Hanoi (VNA) – El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), Vilay Lakhamphong, partió de Hanoi esta tarde, tras concluir su visita oficial a Vietnam del 14 al 16 de octubre.



Durante su estancia, Vilay Lakhamphong y la delegación de alto nivel de Laos depositaron una corona de flores en el Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh y rindieron homenaje a los héroes y mártires.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, recibió al dirigente laosiano, mientras que el primer ministro, Le Minh Hung, y el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, también mantuvieron encuentros con él.



Por su parte, el miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del PCV, Tran Cam Tu, presidió la ceremonia oficial de bienvenida, las conversaciones y el banquete ofrecido a su homólogo del PPRL y a la delegación laosianos. Los dos dirigentes también presenciaron la ceremonia de entrega de documentos de cooperación entre las oficinas de los comités centrales de ambos partidos.



En los encuentros, la parte vietnamita destacó la importancia de la visita en un contexto en el que ambos partidos y Estados están desplegando activamente sus respectivas resoluciones y los acuerdos de alto nivel para consolidar y profundizar los vínculos de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre Vietnam y Laos.



Felicitó al PPRL por los logros alcanzados en los últimos tiempos, especialmente por los resultados de la implementación de la Resolución de su XII Congreso Nacional durante los primeros nueve meses de 2026 y por la culminación del proceso de designación de los titulares de la Asamblea Nacional y del Gobierno.



Asimismo, expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del PPRL y en el marco de su política de renovación integral, el país vecino seguirá cosechando nuevos éxitos, cumplirá los objetivos de la Resolución de su XII Congreso Nacional y del X Plan Quinquenal de Desarrollo Socioeconómico para 2026-2030, y avanzará en la construcción de un Laos pacífico, estable, unido y próspero.



Vietnam reafirmó que concede la máxima prioridad a la consolidación y el desarrollo de las relaciones bilaterales, consideradas un vínculo de especial significado, forjado por generaciones de dirigentes y ciudadanos de ambos países y convertido en un patrimonio común invaluable para ambos pueblos. Vietnam y Laos han permanecido siempre unidos, compartiendo dificultades y apoyándose mutuamente tanto en la lucha por la independencia nacional como en la actual labor de construcción y desarrollo de sus respectivos países.



Por su parte, Vilay Lakhamphong manifestó su satisfacción por realizar su primera visita oficial a Vietnam en su nuevo cargo y agradeció a los dirigentes del Partido y del Estado vietnamitas la cálida acogida dispensada a la delegación. También felicitó a Vietnam por sus importantes logros y expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del PCV, encabezado por el secretario general y presidente To Lam, el país seguirá alcanzando nuevos avances en todos los ámbitos.



En un ambiente de amistad, sinceridad y fraternidad, ambas partes se informaron mutuamente sobre la situación de sus respectivos partidos y países, intercambiaron opiniones en profundidad sobre las relaciones bilaterales y acordaron orientaciones y medidas para seguir consolidando y desarrollando los vínculos entre ambos partidos y Estados de forma cada vez más profunda, sustantiva y eficaz, en respuesta a las necesidades de cada país en la nueva etapa.



En el marco de la visita, Vilay Lakhamphong también se reunió con el general Luong Tam Quang, miembro del Buró Político y ministro de Seguridad Pública, y con Tran Duc Thang, miembro del Buró Político y secretario del Comité del Partido en Hanoi. Asimismo, visitó la ciudad de Bac Ninh, donde mantuvo una sesión de trabajo./.

VNA