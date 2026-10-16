Parlamento vietnamita prevé aprobar 43 leyes y resoluciones en su segundo período de sesiones

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam de la XVI Legislatura prevé examinar y aprobar 43 proyectos de leyes y resoluciones, además de debatir otros cuatro proyectos legislativos, durante su segundo período de sesiones, previsto del 17 de octubre al 21 de noviembre de 2026.



Así se informó en una rueda de prensa celebrada la tarde del 16 de octubre en la sede del Parlamento, presidida por Le Quang Manh, secretario general de la Asamblea Nacional y jefe de su Oficina.



Al presentar el programa previsto, Nguyen Van Hien, subjefe de dicha Oficina, explicó que el período de sesiones se desarrollará de forma presencial y estará dividido en dos fases: la primera, del 17 de octubre al 14 de noviembre, y la segunda, los días 20 y 21 de noviembre. El 23 de noviembre se contempla como fecha alternativa para la clausura.



Las sesiones durarán previsiblemente 28 días, incluidos seis sábados y un domingo. Del 15 al 19 de noviembre, el Parlamento suspenderá sus sesiones para que los órganos legislativos, el Gobierno y las entidades pertinentes estudien las observaciones y revisen los proyectos de leyes y resoluciones.



Entre los 43 proyectos previstos para su examen y aprobación figuran las reformas del Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, la Ley de Tierras, la Ley de Negocios Inmobiliarios y la Ley de Vivienda; la ley consolidada sobre el presupuesto estatal; la Ley de Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas; la reforma de la Ley sobre el Ejercicio de la Democracia en las Bases; y la Ley de Documentos Normativos.



La agenda incluye también modificaciones de varias leyes relativas al Código Laboral, los Archivos, la Igualdad de Género, las Actividades de la Cruz Roja y el Empleo, así como de las leyes de Seguro Social, la Infancia, las Personas con Discapacidad, el Examen y Tratamiento Médico, Farmacia, las Personas Mayores y el Seguro Médico. Asimismo, se prevé examinar resoluciones sobre la aplicación de las versiones revisadas del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal.



Por otra parte, los diputados debatirán otros cuatro proyectos legislativos: el Código Marítimo y de Vías Navegables de Vietnam, la reforma de la Ley de Inocuidad Alimentaria, la Ley de Transacciones de Productos Básicos Derivados y la Ley de Desarrollo de las Industrias Culturales.



En materia socioeconómica, financiera y presupuestaria, el Parlamento examinará el informe sobre la ejecución del plan de desarrollo socioeconómico de 2026 y las previsiones para 2027. Este incluirá los resultados de la aplicación de la Resolución 261/2025/QH15, relativa a mecanismos y políticas especiales para impulsar avances en la protección, atención y mejora de la salud de la población.



La Asamblea Nacional también decidirá el plan de desarrollo socioeconómico para 2027; examinará la ejecución del presupuesto estatal de 2026; aprobará las previsiones presupuestarias estatales y el plan de distribución del presupuesto central para 2027; revisará la ejecución del plan de inversión pública de 2026 y las previsiones para 2027; y aprobará la liquidación del presupuesto estatal de 2025.



En el ámbito de la supervisión parlamentaria, los diputados debatirán el informe general sobre las opiniones y propuestas de los electores y la población remitidas al período de sesiones. También examinarán los informes sobre la atención a las peticiones de los electores, la recepción de ciudadanos, la tramitación de escritos y la resolución de quejas y denuncias. Además, celebrarán sesiones de interpelaciones y respuestas.



La agenda contempla asimismo la aprobación de una resolución para dar por concluidos los objetivos establecidos en las resoluciones 38/2004/QH11 y 66/2013/QH13, en relación con la finalización del proyecto de construcción de la carretera Ho Chi Minh. El Parlamento también estudiará y decidirá la política de inversión del Programa de Objetivo Nacional de prevención y lucha contra la delincuencia para el período 2026-2035.



Al intervenir en la rueda de prensa, Le Quang Manh subrayó que, ante la creciente diversidad de formas de acceder a la información, especialmente en el entorno digital, la Oficina de la Asamblea Nacional espera que los medios de comunicación sigan renovando sus métodos de difusión para garantizar la precisión, la objetividad y la profesionalidad, y reflejar de forma completa y oportuna los asuntos de interés para los electores y la población./.

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