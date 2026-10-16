Vietnam facilita la expansión de PETRONAS en el sector energético

Hanoi (VNA) - El Gobierno de Vietnam facilitará al grupo malasio PETRONAS la ampliación de sus inversiones y la firma de nuevos contratos de petróleo y gas en bloques abiertos de la plataforma continental del país, sobre la base de la eficiencia de las inversiones, la armonización de los intereses de las partes y el cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales.



Así lo afirmó hoy el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, al recibir en Hanoi a Tengku Muhammad Taufik, presidente y director general del Grupo Nacional de Petróleo y Gas de Malasia (PETRONAS), quien realiza una visita de trabajo a Vietnam.



El jefe de Gobierno reconoció los esfuerzos y las contribuciones de PETRONAS a las actividades de búsqueda, exploración y explotación de petróleo y gas en ambos países durante los últimos años.



También destacó la sólida y duradera cooperación que PETRONAS y el Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam (Petrovietnam) han mantenido durante más de 30 años, aunando esfuerzos para respaldar las prioridades de Vietnam y de la región asiática en materia de seguridad energética, desarrollo sostenible y crecimiento económico.



El premier Le Minh Hung señaló que Vietnam continúa revisando y perfeccionando las normativas relativas a los sectores del petróleo y el gas, la electricidad, la inversión y las tierras. Asimismo, está ajustando el VIII Plan de Desarrollo Eléctrico y simplificando considerablemente los procedimientos administrativos para facilitar la cooperación en la ejecución de proyectos energéticos y satisfacer la creciente demanda de electricidad necesaria para impulsar el crecimiento económico.

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, (derecha) recibe a Tengku Muhammad Taufik, presidente y director general del Grupo Nacional de Petróleo y Gas de Malasia (PETRONAS). (Fuente: VNA)



El primer ministro felicitó a PETRONAS y Petrovietnam por la reciente firma del Acuerdo de Alianza Estratégica (SAA), que transforma su relación, hasta ahora basada en proyectos individuales, en una alianza estratégica que abarca toda la cadena de valor energético. Este acuerdo contribuye a materializar la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Malasia.



Instó a ambas partes a poner en marcha cuanto antes el mecanismo de coordinación conjunta y a concretar el acuerdo mediante proyectos y programas de cooperación sustanciales y eficaces.



El Gobierno vietnamita seguirá facilitando la ejecución de los proyectos conforme a la planificación y la legislación nacionales. Además, instruirá a los ministerios y organismos competentes para que continúen apoyando a las empresas e inversores y resuelvan las dificultades y los obstáculos que surjan durante la implementación de los proyectos, afirmó.



El jefe del Gobierno expresó su confianza en que la cooperación entre PETRONAS y Petrovietnam siga fortaleciéndose y se convierta en un símbolo del éxito de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Malasia.



Por su parte, Tengku Muhammad Taufik reiteró la voluntad de PETRONAS de profundizar sus relaciones con Vietnam y, junto con Petrovietnam y otros socios vietnamitas, ampliar la cooperación y materializar la visión compartida, especialmente mediante el mencionado acuerdo. Con ello, la compañía busca contribuir a garantizar la seguridad energética a precios competitivos y satisfacer los objetivos de crecimiento económico de ambos países.



El directivo destacó también la importancia de impulsar el proyecto de interconexión de las redes eléctricas de Vietnam, Malasia y Singapur.



Asimismo, manifestó el interés de PETRONAS en ampliar la cooperación con Vietnam en el suministro de gas natural licuado (GNL) mediante contratos a largo plazo. También propuso colaborar con Petrovietnam y las empresas vietnamitas en el desarrollo de infraestructuras de GNL en el país y de nuevas cadenas de valor energético, que incluyan la energía eólica, el hidrógeno, los sistemas de captura y almacenamiento de carbono y la transferencia de tecnología./.