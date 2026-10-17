Vietnam y Suiza buscan profundizar su asociación integral

Hanoi (VNA) – El presidente de Suiza, Guy Parmelin, y su esposa realizan una visita oficial a Vietnam los días 17 y 18 de octubre de 2026, por invitación del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y su esposa.



La visita tiene lugar en un contexto especialmente significativo, marcado por el 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países (11 de octubre). Constituye un paso importante hacia una nueva etapa de cooperación mutuamente beneficiosa.



55 años de amistad y estrecha cooperación entre Vietnam y Suiza



Pese a la distancia geográfica, Vietnam y Suiza mantienen vínculos de larga data. Desde la segunda mitad del siglo XIX, comerciantes, científicos y exploradores suizos viajaron a Vietnam. Entre ellos destaca Alexandre Yersin, científico suizo que vivió y desarrolló sus investigaciones en el país hasta su fallecimiento en Nha Trang, en 1943. En aquella época, empresas comerciales suizas, entre ellas Diethelm y Biedermann, también comenzaron a establecerse en Vietnam.



En 1954, Suiza acogió la Conferencia de Ginebra sobre Indochina. Su neutralidad contribuyó a crear las condiciones para que la República Democrática de Vietnam participara por primera vez en la diplomacia multilateral. Estos primeros contactos también sentaron las bases de las relaciones diplomáticas bilaterales, establecidas oficialmente el 11 de octubre de 1971.



Suiza abrió su embajada en Hanoi en febrero de 1973 y, posteriormente, un consulado en Ciudad Ho Chi Minh en marzo de 1994. Vietnam abrió un consulado en Ginebra el 3 de julio de 1984, elevado a la categoría de consulado general el 15 de diciembre de 1994, antes de inaugurar oficialmente su embajada en Berna el 28 de noviembre de 2000.



Durante los últimos 55 años, las relaciones entre ambos países se han consolidado mediante intercambios de alto nivel y la ampliación de la cooperación en numerosos ámbitos. Entre los hitos más destacados figuran las visitas a Suiza de dirigentes vietnamitas, como las del presidente Nguyen Minh Triet en mayo de 2010, del primer ministro Pham Minh Chinh con motivo del Foro Económico Mundial de Davos en enero de 2025 y del presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, en julio de 2025. Por parte suiza, varios altos cargos han visitado Vietnam, entre ellos los presidentes Pascal Couchepin, en agosto de 2008, y Guy Parmelin, entonces ministro de Economía, Educación e Investigación, en julio de 2019.



En enero de 2025, ambos países establecieron una asociación integral, abriendo una nueva etapa en sus relaciones. Desde entonces, trabajan para profundizar la cooperación y mejorar su eficacia.

El primer ministro Pham Minh Chinh mantiene conversaciones con la presidenta de Suiza, Karin Keller-Sutter, el 21 de enero de 2025, durante su participación en la 55.ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial (FEM), celebrada en Davos, Suiza. Foto: Duong Giang – VNA

Durante su encuentro en Nueva York el 22 de septiembre de 2026, al margen de la sesión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el secretario general y presidente, To Lam, y el presidente suizo, Guy Parmelin, destacaron el potencial de cooperación entre ambos países.



Guy Parmelin expresó su deseo de que Suiza se convierta en un socio económico y comercial importante de Vietnam, a la altura del potencial de ambos países. Asimismo, propuso impulsar proyectos conjuntos de investigación en agricultura, biotecnología, energías verdes y economía digital.



Por su parte, el dirigente vietnamita instó a Suiza a alentar a sus empresas a aumentar las inversiones en Vietnam en sectores en los que cuenta con ventajas, especialmente las finanzas y la banca, la industria manufacturera, la industria farmacéutica y la innovación.



También propuso reforzar el intercambio de experiencias y el apoyo suizo en materia de tecnologías financieras, desarrollo de un centro financiero internacional, finanzas digitales, cadena de bloques (blockchain) y formación de recursos humanos altamente cualificados en el ámbito tecnológico.



Ambos dirigentes subrayaron la necesidad de materializar la asociación integral mediante proyectos de cooperación, aprovechar mejor el potencial económico bilateral e intensificar los intercambios comerciales y las inversiones, con el objetivo de elevar el comercio bilateral a más de dos mil millones de dólares en 2030. También acordaron fortalecer las consultas, la coordinación y el apoyo mutuo en los foros multilaterales, especialmente las Naciones Unidas, la ASEAN y el Foro de Cooperación Asia-Europa (ASEM).



Resultados alentadores en la cooperación económica y comercial



Suiza es un socio comercial importante de Vietnam en Europa, mientras que Vietnam ocupa una posición destacada en el comercio suizo con los países de la ASEAN. El intercambio comercial bilateral ha aumentado en los últimos años, al pasar de 811,2 millones de dólares en 2024 a 1,04 mil millones de dólares en 2025. En los primeros ocho meses de 2026, alcanzó los 716 millones de dólares.



Suiza concede una importancia cada vez mayor a Vietnam, especialmente debido a su integración económica internacional, reforzada por el acuerdo de libre comercio suscrito con la Unión Europea. En este contexto, ambos países han impulsado activamente las negociaciones del acuerdo de libre comercio entre Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.



Las negociaciones concluyeron el 2 de julio de 2026, tras catorce años de conversaciones. Actualmente, las partes avanzan hacia la firma del acuerdo, que debería dar un nuevo impulso a la cooperación económica y comercial y a las inversiones entre Vietnam y los países miembros de la AELC, especialmente Suiza. Asimismo, se espera que favorezca la ampliación de los intercambios, promueva el desarrollo sostenible y abra nuevas perspectivas para las empresas y los ciudadanos de ambas partes.



En materia de inversión, en octubre de 2026 Suiza ocupa el sexto puesto entre los inversores europeos y el vigésimo entre los 153 países y territorios que invierten en Vietnam, con 244 proyectos y un capital registrado total de 2.490 millones de dólares. Cerca de un centenar de grupos empresariales y compañías suizas operan en el país, entre ellos Nestlé, en el sector agroalimentario; Novartis y Roche, en los sectores farmacéutico y médico; y ABB, en equipos eléctricos.

La cooperación al desarrollo también constituye un componente importante de las relaciones bilaterales. Suiza es uno de los pocos países de Europa occidental que mantiene la ayuda oficial al desarrollo destinada a Vietnam. Desde 1992, el importe acumulado de esta ayuda supera los 800 millones de dólares. En mayo de 2025, Suiza se comprometió a destinar 50 millones de dólares a su programa de cooperación al desarrollo en Vietnam para el período 2025-2028.



Según Chau Mai Anh, embajadora de Vietnam en Suiza, estos resultados constituyen una base importante para que ambos países aprovechen mejor la complementariedad de sus economías, especialmente en los ámbitos de la innovación, la transformación digital, el desarrollo sostenible, las finanzas y la formación de recursos humanos.



Más allá del comercio y la inversión, ambos países cuentan con un importante potencial de cooperación en educación, formación, innovación, desarrollo sostenible, cultura y turismo. Suiza apoya a Vietnam, entre otras vías, mediante proyectos de formación en medioambiente y gestión, así como programas de estudios de máster y doctorado en finanzas, banca y administración de empresas.



En 2025, Vietnam eximió de visado a los turistas suizos, lo que contribuyó a facilitar los desplazamientos y estimular los intercambios turísticos. La comunidad vietnamita en Suiza cuenta con unas 10.000 personas. Sus miembros disfrutan, por lo general, de una situación estable, respetan la legislación local, mantienen vínculos con su país de origen y contribuyen a fortalecer la amistad entre ambos pueblos.



Hacia una nueva etapa de cooperación



El año 2026 marca el 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Suiza. Según la embajadora Chau Mai Anh, la visita oficial del presidente Guy Parmelin y su esposa constituye un paso importante hacia una nueva etapa de cooperación, con una mayor profundidad política, resultados económicos más concretos y una perspectiva de futuro más abierta.



La embajadora destacó que el principal objetivo de la visita es transformar el potencial de cooperación existente en resultados tangibles. La prevista firma en Hanoi del acuerdo de libre comercio entre Vietnam y la AELC supondría un avance importante en las relaciones económicas entre Vietnam y los países miembros de esta organización, incluida Suiza, al facilitar las inversiones y el acceso a los respectivos mercados.



Por su parte, el embajador de Suiza en Vietnam, Thomas Gass, señaló que la visita representa un hito histórico que permite hacer balance de 55 años de relaciones y reconocer los notables avances de Vietnam en su desarrollo económico y en la mejora de las condiciones de vida de la población. En su opinión, la visita, junto con la prevista firma del acuerdo de libre comercio, refleja los resultados de varias décadas de esfuerzos de cooperación.



El acuerdo debería proporcionar a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes), un marco común más previsible, reforzar la confianza de los inversores, proteger la propiedad intelectual, estimular la innovación y facilitar los intercambios mediante la reducción de los aranceles. La exención de visado concedida a los turistas suizos desde 2025 también contribuye a dinamizar los intercambios entre los pueblos y el turismo bilateral.



Thomas Gass subrayó que la visita ofrecerá la oportunidad de reforzar la cooperación en ámbitos prioritarios, como el comercio y la inversión, la ciencia y la tecnología, la innovación, las finanzas y el desarrollo sostenible. Se espera que ambas partes intercambien puntos de vista sobre cuestiones regionales e internacionales de interés común.



La visita del presidente Guy Parmelin y su esposa constituye, por tanto, una oportunidad para hacer balance de 55 años de relaciones, consolidar la confianza política y dar un nuevo impulso a la asociación integral entre Vietnam y Suiza, con vistas a una cooperación más profunda, eficaz y mutuamente beneficiosa./.