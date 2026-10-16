Premier vietnamita: las marcas nacionales deben convertirse en una ventaja competitiva estratégica

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, instó a las empresas a fortalecer sus marcas mediante la innovación, el dominio tecnológico y la mejora de la calidad, con el objetivo de convertirlas en una ventaja competitiva estratégica para la economía y elevar la posición del país en las cadenas de valor globales.



Al intervenir en la décima ceremonia de reconocimiento de productos con la Marca Nacional de Vietnam de 2026, celebrada la noche del 16 de octubre en Hanoi, el jefe de Gobierno felicitó a las 227 empresas cuyos 499 productos recibieron esta distinción.



Subrayó que la Marca Nacional no solo representa un honor, sino también un compromiso con los consumidores y una responsabilidad respecto a la imagen del país.



Organizada por el Consejo de la Marca Nacional de Vietnam y el Ministerio de Industria y Comercio bajo el lema “El flujo de la marca vietnamita”, la ceremonia reconoce a las empresas que cumplen los criterios de calidad, innovación y capacidad pionera, y contribuye a promover la reputación de los productos vietnamitas en los mercados internacionales.



Tras 23 años de implementación y 10 ediciones de selección, el número de empresas distinguidas aumentó de 30 en 2008 a 227 en 2026. De ellas, 14 han mantenido el reconocimiento en todas las ediciones y otras 84 lo han obtenido en cinco o más ocasiones.



El valor de la Marca Nacional de Vietnam alcanzó los 462,28 mil millones de dólares en 2026, un 45,14% más que en 2020, lo que situó al país en el puesto 32 entre 193 países. En esta edición, el programa reforzó los criterios de innovación, cuya puntuación pasó de 180 a 300 puntos, equivalentes al 30% del total, con mayor atención a la investigación, la tecnología, la transformación digital, la economía verde y el desarrollo de los recursos humanos.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y delegados. (Fuente: VNA)



El primer ministro Le Minh Hung destacó que las marcas sólidas contribuyen a fortalecer la competitividad empresarial, la autonomía económica y el prestigio nacional. En este sentido, señaló que Vietnam aspira a alcanzar un crecimiento medio anual del Producto Interno Bruto (PIB) de al menos el 10% durante el período 2026-2030, lo que exige renovar el modelo de desarrollo y promover nuevos motores de crecimiento basados en la ciencia, la tecnología y la innovación.



Según el primer ministro, el PIB creció un 9,01% en los primeros nueve meses de 2026, mientras que el comercio exterior podría alcanzar los 1,1 billones de dólares al cierre del año. Vietnam ocupó el puesto 43 entre 139 economías en el Índice Global de Innovación de 2026 y destacó por la proporción de exportaciones de alta tecnología y bienes creativos. Estos resultados reflejan, en parte, los esfuerzos de las empresas por mejorar la calidad y desarrollar sus marcas.



Sin embargo, persisten dificultades. Muchos productos de calidad carecen de marcas suficientemente fuertes, y el valor añadido nacional sigue siendo limitado. Las exportaciones de las empresas con productos reconocidos como Marca Nacional representan alrededor del 11% de sus ingresos totales y el 2,3% de las exportaciones del país. Además, la inversión en investigación, tecnologías esenciales y protección de la propiedad intelectual continúa siendo insuficiente en algunos ámbitos.



El jefe de Gobierno destacó que las resoluciones 68-NQ/TW y 79-NQ/TW del Partido establecen objetivos ambiciosos para fortalecer las empresas privadas y estatales y ampliar su participación en las cadenas de valor globales. Para alcanzarlos, Vietnam debe pasar de competir por costes a hacerlo por valor, y de la fabricación por encargo y el ensamblaje a la creatividad, el diseño y el dominio tecnológico.



Por ello, pidió a las empresas reconocidas que eleven la productividad, aumenten el valor añadido nacional, inviertan en investigación y desarrollo, dominen tecnologías e invenciones y mejoren la calidad, la trazabilidad y los estándares ambientales. También las instó a aprovechar los acuerdos de libre comercio, ampliar sus redes de distribución, proteger la propiedad intelectual y construir marcas capaces de ganarse la confianza de los consumidores internacionales.



Asimismo, subrayó la necesidad de fortalecer la cooperación entre grandes empresas y pequeñas y medianas compañías para mejorar las cadenas de suministro y los estándares de producción. Las empresas deben actuar con integridad y transparencia, respetar la legislación, proteger a los trabajadores y el medio ambiente, y evitar el fraude de origen y la comercialización de productos falsificados.



El premier reafirmó el compromiso del Gobierno de mantener la estabilidad macroeconómica, acelerar las reformas institucionales y administrativas, simplificar los procedimientos y crear un entorno empresarial transparente y equitativo. Según afirmó, el desarrollo de las empresas y la mejora de la calidad de vida de la población serán criterios para evaluar la eficacia de la gestión pública.



Pidió al Ministerio de Industria y Comercio, en coordinación con otros organismos, autoridades locales, asociaciones y empresas, presentar cuanto antes la Estrategia de Desarrollo de la Marca Nacional de Vietnam hasta 2035, con visión hacia 2045. El plan deberá conectar las marcas nacionales con las sectoriales, locales, empresariales y de productos, y establecer medidas para mejorar su competitividad internacional.



También instó a renovar el programa de la Marca Nacional, situando a las empresas en el centro y reforzando los criterios de tecnología, innovación, valor añadido y sostenibilidad. La distinción deberá garantizar calidad, reputación y competitividad, mientras que las acciones de promoción comercial, inversión, turismo, diplomacia y cultura contribuirán a proyectar una imagen de Vietnam moderno, innovador y fiable.



El jefe de Gobierno expresó su confianza en que las empresas distinguidas consideren la Marca Nacional no como una meta final, sino como un impulso para seguir innovando, dominar la tecnología y ampliar su presencia internacional, de modo que las marcas vietnamitas sean reconocidas mundialmente por su calidad, creatividad y prestigio./.