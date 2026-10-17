Asamblea Nacional de Vietnam inaugura su segundo período de sesiones

Hanoi (VNA) – El segundo período de sesiones de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam se inauguró esta mañana en Hanoi.

La sesión inaugural fue transmitida en directo por la Televisión de Vietnam (VTV1) y la Voz de Vietnam (VOV1), para que los votantes y la población de todo el país pudieran seguirla.

Antes de la apertura, dirigentes del Partido, del Estado y del Frente de la Patria de Vietnam, junto con los diputados de la AN, depositaron ofrendas florales y rindieron homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su Mausoleo. Asimismo, esa misma mañana se celebró una sesión preparatoria.

Está previsto que el segundo período de sesiones de la AN concluya el 21 de noviembre. Se desarrollará en dos fases: la primera, del 17 de octubre al 14 de noviembre, y la segunda, los días 20 y 21 de noviembre. En total, abarcará 28 días de trabajo, incluidos seis sábados y un domingo.

Del 15 al 19 de noviembre, el órgano legislativo suspenderá temporalmente sus sesiones para que sus comisiones, el Gobierno y los organismos competentes puedan revisar, incorporar las opiniones recibidas y finalizar los proyectos de ley y resoluciones.

Durante este período de sesiones, la AN examinará y votará 43 proyectos de ley y resoluciones, entre ellos importantes textos legislativos como el Código Penal (modificado), el Código de Procedimiento Penal (modificado), la Ley de Tierras (modificada), la Ley de Negocios Inmobiliarios (modificada), la Ley de Vivienda (modificada), una resolución sobre la aplicación del Código Penal modificado y otra sobre la aplicación del Código de Procedimiento Penal modificado.

También se debatirán otros cuatro proyectos de ley, entre ellos el Código Marítimo y de Vías Navegables Interiores de Vietnam, la Ley de Inocuidad Alimentaria (modificada), la Ley de Negociación de Derivados sobre Mercancías y la Ley de Desarrollo de las Industrias Culturales.

En este segundo período de sesiones, el órgano legislativo examinará y adoptará decisiones sobre diversas cuestiones socioeconómicas, financieras y presupuestarias.

En concreto, los diputados analizarán el informe sobre la ejecución del plan de desarrollo socioeconómico de 2026, aprobarán el plan de desarrollo socioeconómico para 2027, evaluarán la ejecución del presupuesto estatal de 2026 y aprobarán el plan presupuestario estatal y el plan de distribución del presupuesto central para el próximo año.

Asimismo, examinarán la ejecución del plan de inversión pública de 2026, estudiarán la propuesta de plan para 2027 y aprobarán la liquidación del presupuesto estatal de 2025.

En cuanto a las actividades de supervisión y otras cuestiones importantes, la AN debatirá el informe de síntesis sobre las opiniones y peticiones de los votantes y ciudadanos remitidas al segundo período de sesiones; examinará los informes de supervisión sobre la atención y resolución de las peticiones de los votantes, la recepción de ciudadanos, la tramitación de quejas y la resolución de denuncias ciudadanas; y celebrará sesiones de interpelación.

Además, se prevé que la Asamblea Nacional examine y apruebe una resolución para dar por cumplidos los objetivos establecidos en las resoluciones número 38/2004/QH11 y 66/2013/QH13, con lo que se marcará la culminación del proyecto de inversión de la carretera Ho Chi Minh. También estudiará y decidirá la política de inversión del Programa Nacional de Objetivos de prevención y lucha contra la delincuencia para el período 2026-2035./.