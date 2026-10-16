Vietnam y Camboya impulsan los vínculos comerciales y culturales

Phnom Penh (VNA) - Vietnam y Camboya buscan fortalecer la conectividad empresarial, ampliar la cooperación económica y promover los intercambios culturales, según se destacó en el Foro de Comercio y Cultura bilateral 2026, celebrado hoy en Phnom Penh con la participación de funcionarios y representantes empresariales de ambos países.



Al intervenir en el evento, el embajador de Vietnam en Camboya, Nguyen Minh Vu, instó a las empresas de ambas naciones a estrechar los vínculos entre socios, compartir información sobre los mercados, mejorar la logística y facilitar el comercio, así como estudiar proyectos de inversión, turismo e intercambio cultural que resulten eficaces, sostenibles y mutuamente beneficiosos.



El diplomático destacó los avances en las relaciones económicas y comerciales bilaterales y señaló que los frecuentes intercambios culturales, incluidos programas culturales, actuaciones artísticas y exposiciones fotográficas, contribuyen a acercar a los pueblos de ambos países.



Recordó que, durante el Foro Empresarial Vietnam-Camboya celebrado el pasado 9 de octubre, el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, presentó cinco orientaciones para impulsar la cooperación económica bilateral. Estas incluyen reforzar la coordinación institucional y normativa; simplificar los procedimientos de inversión, inmigración, aduanas y control fitosanitario; mantener diálogos periódicos para resolver las dificultades empresariales; y mejorar la conectividad de las infraestructuras de transporte, los pasos fronterizos, los mercados fronterizos y la logística.



Nguyen Minh Vu afirmó que la Embajada de Vietnam en Camboya seguirá coordinándose con los organismos competentes, las autoridades locales, las asociaciones y la comunidad empresarial para impulsar la diplomacia económica, facilitar los contactos entre socios y contribuir a resolver los obstáculos que surjan en la cooperación. Asimismo, expresó su confianza en que el foro genere nuevas oportunidades de inversión y negocios y contribuya a elevar las relaciones bilaterales a una nueva altura.



Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Camboya, Tan Monivann, señaló que el foro ofrece una oportunidad para ampliar la cooperación en sectores como la agricultura, la industria de procesamiento, la silvicultura, la construcción, las tecnologías digitales, las energías renovables, el turismo y los servicios.



Según afirmó, la combinación de los recursos y las oportunidades de mercado de Camboya con la experiencia, la tecnología y la capacidad productiva de Vietnam permitirá a las empresas de ambos países fortalecer las cadenas de suministro, desarrollar productos de mayor valor añadido para nuevos mercados y generar empleo.



Tan Monivann reiteró que la Cámara de Comercio de Camboya está dispuesta a facilitar los contactos empresariales, promover el diálogo, compartir información sobre los mercados e impulsar alianzas mutuamente beneficiosas.



Durante el foro, las empresas participantes presentaron sus capacidades, productos y servicios, y expresaron su interés en buscar socios, ampliar la distribución y los mercados, invertir y establecer alianzas comerciales. También intercambiaron opiniones sobre las oportunidades de cooperación en comercio, inversión y distribución de productos, entre otros ámbitos.



El foro tiene como objetivo profundizar la conectividad empresarial, ampliar las oportunidades comerciales, desarrollar programas de cooperación económica y promover los intercambios culturales, contribuyendo así a consolidar los vínculos de amistad y cooperación entre Vietnam y Camboya./.

VNA