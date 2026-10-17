La Asamblea Nacional de Vietnam inicia su segundo período de sesiones

Hanoi (VNA) – El segundo período de sesiones de la Asamblea Nacional (AN) de la XVI Legislatura se inauguró hoy en Hanoi, con un llamamiento de su presidente, Tran Thanh Man, a continuar la reforma institucional, mejorar la calidad de la labor legislativa y adoptar decisiones políticas eficaces para liberar recursos e impulsar el desarrollo rápido y sostenible del país.

A la sesión inaugural asistieron también el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam; el primer ministro, Le Minh Hung; el miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido, Tran Cam Tu; así como diỉigentes y exdirigentes del Partido y del Estado, embajadores de diversos países y representantes de organizaciones internacionales en Hanoi, entre otros.

En su discurso inaugural, Tran Thanh Man señaló que el período de sesiones se celebra poco después del cuarto pleno del Comité Central del Partido de la XIV Legislatura y menos de dos meses después del primer período extraordinario de sesiones de la Asamblea Nacional, lo que demuestra la determinación y la urgencia de institucionalizar las directrices y decisiones del Partido, resolver los obstáculos, movilizar recursos y generar nuevos motores para el desarrollo nacional rápido y sostenible.

Instó a los organismos competentes a reforzar la coordinación, abordar de manera proactiva las cuestiones importantes y complejas que aún suscitan opiniones divergentes y cumplir estrictamente los plazos de presentación de documentos, a fin de que los diputados dispongan de tiempo suficiente para estudiarlos y tomar decisiones.

El presidente de la AN destacó que, pese a las numerosas dificultades y desafíos, Vietnam ha registrado resultados socioeconómicos alentadores. El producto interno bruto (PIB) del país creció un 9,01% interanual en los primeros nueve meses de 2026, la tasa más alta de los últimos 15 años. Los principales equilibrios económicos se mantuvieron en términos generales estables; se prestó la debida atención a la seguridad social; se garantizaron la defensa y la seguridad nacionales; las relaciones exteriores alcanzaron resultados importantes, y continuaron los esfuerzos por fortalecer la construcción del Partido y combatir la corrupción, el despilfarro y otros fenómenos negativos.

Según el titular del Legislativo, el cuarto pleno del Comité Central del Partido alcanzó un consenso sobre los principales objetivos y tareas para 2027, con el propósito de acelerar el crecimiento y lograr avances que sienten las bases y refuercen la capacidad de desarrollo en los años posteriores. El elevado crecimiento debe sustentarse en la productividad, la competitividad y la autonomía, al tiempo que se mantiene la estabilidad a largo plazo, se promueven el progreso y la equidad sociales, se protege el medio ambiente y se mejora el nivel de vida de la población.

Subrayó que las decisiones de la AN deben adoptarse oportunamente, ser precisas, estar bien orientadas y ser viables, además de generar cambios tangibles en la práctica. Resulta esencial mejorar la calidad y la eficacia de la labor legislativa, la supervisión y la toma de decisiones sobre los principales asuntos nacionales, así como garantizar una estrecha vinculación entre la reforma institucional y su aplicación, y entre los objetivos de desarrollo y la movilización, asignación y utilización eficaces de los recursos.

Por ello, se espera que este período de sesiones aborde un amplio volumen de trabajo en tres ámbitos fundamentales.

En materia legislativa, la AN examinará 47 proyectos de leyes y resoluciones, de los cuales se prevé aprobar 43 y debatir otros cuatro. Se trata de la mayor carga legislativa desde el inicio de la XVI Legislatura. Muchos de estos proyectos abarcan ámbitos amplios e inciden directamente en la producción, las actividades empresariales, los derechos e intereses legítimos de la población y el desarrollo nacional, especialmente en materia de tierras, vivienda, negocios inmobiliarios, inversión, presupuesto estatal, así como elaboración y aplicación de las leyes.

El objetivo no consiste únicamente en aprobar un gran número de leyes y resoluciones, sino en garantizar que sean de alta calidad, prácticas y coherentes entre sí y con el conjunto del ordenamiento jurídico, recalcó.

En materia socioeconómica, presupuestaria y otros asuntos importantes, los diputados evaluarán la ejecución del plan de 2026 y decidirán los objetivos de desarrollo socioeconómico, las previsiones presupuestarias del Estado, la asignación del presupuesto central y los planes de inversión pública para 2027. También aprobarán la liquidación del presupuesto estatal de 2025 y examinarán otras cuestiones importantes dentro de sus competencias.

En materia de supervisión, la AN analizará los informes sobre las propuestas de los electores y la población, la resolución de dichas propuestas, la atención a los ciudadanos y la tramitación de peticiones y quejas. Asimismo, celebrará sesiones de interpelación.

Al destacar que una mayor carga de trabajo exige más responsabilidad y estándares más elevados, el presidente de la AN afirmó que las cuestiones claramente definidas y respaldadas por suficientes fundamentos políticos, jurídicos y prácticos deben resolverse con prontitud, mientras que los asuntos nuevos y controvertidos requieren un análisis exhaustivo para encontrar las mejores soluciones.

La calidad no debe sacrificarse por la presión de cumplir los plazos, pero la cautela tampoco debe convertirse en un motivo de demora, señaló. Asimismo, subrayó que cada decisión debe definir claramente las responsabilidades, los recursos, las condiciones de aplicación, los mecanismos de supervisión, la viabilidad y la eficacia.

Tran Thanh Man instó a los diputados a mantener su determinación política, capacidad intelectual y sentido de la responsabilidad ante los electores, la población y la nación; asistir a todas las sesiones, estudiar minuciosamente los documentos y aportar opiniones sustanciales y prácticas. Los intereses nacionales y los derechos e intereses legítimos de la población deben situarse siempre en primer lugar, enfatizó.

Expresó su confianza en que el segundo período de sesiones de la XVI Legislatura cumpla íntegramente su programa de trabajo con el mayor nivel de calidad posible./.