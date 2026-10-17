Máximo dirigente vietnamita aboga por leyes que reduzcan costes y faciliten el comercio

Hanoi (VNA) – El verdadero éxito de una ley se mide por la mayor fluidez de la circulación de mercancías, la reducción de los costes operativos de las empresas, la mejora de los servicios y la garantía de los derechos de los ciudadanos en todas las regiones, así como por unos precios cada vez más asequibles, afirmó el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam.



El máximo dirigente destacó este principio fundamental de la labor legislativa durante un debate en grupo con la delegación de diputados de Hanoi ante la Asamblea Nacional, celebrado el 17 de octubre en el marco del segundo período de sesiones de la XVI Legislatura.



El debate se centró en los proyectos de modificación de la Ley de Servicios Postales y de modificación y complementación de varios artículos de la Ley de Medición.



El máximo dirigente subrayó que ambas leyes regulan ámbitos que han experimentado un rápido crecimiento en los últimos años, por lo que numerosas disposiciones vigentes ya no responden adecuadamente a las exigencias del desarrollo socioeconómico.



Aunque la modificación de estas leyes resulta imprescindible, es necesario examinar las cuestiones de manera exhaustiva e integral para responder eficazmente a las necesidades de desarrollo de la nueva era, señaló.



En cuanto al proyecto de modificación y complementación de varios artículos de la Ley de Medición, afirmó que, pese a tratarse de un ámbito técnico altamente especializado, la medición repercute directamente en la vida cotidiana de la población y en la capacidad de desarrollo del país. Las imprecisiones en las mediciones no solo provocan pérdidas económicas y perjudican la reputación de las empresas, sino que también pueden afectar a decisiones judiciales importantes en asuntos penales y civiles, así como poner en riesgo vidas humanas.



El dirigente del Partido y del Estado pidió que el proceso legislativo se centre en desarrollar las capacidades nacionales de medición para fortalecer la autonomía económica y el dominio de las tecnologías.



En cuanto a la asignación de recursos presupuestarios para los sistemas de patrones metrológicos y las infraestructuras digitales, señaló que deben establecerse prioridades claras, fomentar la capacidad de uso compartido y garantizar la eficiencia de las inversiones para evitar el despilfarro.



Al mismo tiempo, la gestión estatal en materia de medición debe pasar decididamente de las inspecciones previas a la autorización a los controles posteriores basados en el riesgo, con responsabilidades claramente definidas. También se deben impulsar la transformación digital y la reutilización de datos para reducir los costes de las empresas, indicó.



Respecto al proyecto de modificación de la Ley de Servicios Postales, señaló que las actividades postales han trascendido ampliamente los servicios tradicionales y se han convertido en una infraestructura esencial de la economía digital, estrechamente vinculada al comercio electrónico, la entrega digital y la logística.



Por ello, el perfeccionamiento de la legislación debe ampliar las posibilidades de desarrollo, garantizar la competencia leal y delimitar claramente las competencias y los ámbitos de actuación de los servicios postales, el transporte y el comercio electrónico, añadió. Asimismo, debe simplificar los procedimientos administrativos, sustituyendo el sistema de licencias por uno de registro acompañado de una supervisión efectiva.



También destacó la necesidad de utilizar eficientemente los recursos estatales destinados a la prestación de servicios postales públicos y situar los intereses de los usuarios en el centro de atención.



La empresa que suscribe el contrato debe asumir, en última instancia, la responsabilidad por cualquier incidente relacionado con los envíos postales. Además, es necesario establecer mecanismos de gestión adecuados para el personal de reparto, proteger los datos personales y garantizar procedimientos de indemnización transparentes y ágiles, afirmó./.

Đặng Thu Trang