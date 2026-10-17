Vietnam y Noruega impulsan la cooperación multifacética

Hanoi, 17 oct (VNA) – La viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Thi Thu Hang, recibió el 16 de octubre a Astrid Bergmål, secretaria de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, con motivo de su visita de trabajo al país y su participación en la ceremonia de firma del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y los Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).

El encuentro tuvo lugar en el contexto de la celebración del 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países (25 de noviembre).

Le Thi Thu Hang dio la bienvenida a la primera visita de Bergmål a Vietnam y afirmó que el país concede importancia a la amistad tradicional y a la cooperación multifacética con Noruega. Asimismo, expresó su satisfacción por la evolución positiva de las relaciones bilaterales, sustentadas en la confianza política, el respeto mutuo y el compromiso compartido con el desarrollo sostenible.

Con el fin de profundizar aún más los vínculos, la funcionaria vietnamita propuso intensificar los intercambios a todos los niveles, especialmente al más alto, a través de diversos canales, así como coordinar la celebración de consultas políticas a nivel de viceministros.

En cuanto a la cooperación económica, Thu Hang valoró las contribuciones de Noruega y de los demás Estados miembros de la EFTA a la conclusión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la EFTA, tras 14 años y 21 rondas oficiales de conversaciones. Instó a las partes a completar cuanto antes los procedimientos de ratificación y preparar exhaustivamente su implementación para facilitar la cooperación empresarial y el acceso a los mercados.

Tras destacar la firma, en abril, de un memorando de entendimiento sobre la Asociación Estratégica Verde, señaló que esta asociación y el tratado de libre comercio actuarán como motores complementarios de la cooperación bilateral. Asimismo, animó a Noruega a compartir sus conocimientos especializados en planificación espacial marina, transporte marítimo, construcción naval, puertos marítimos, infraestructuras logísticas y acuicultura de alta tecnología.​

También instó a las empresas, los fondos de inversión y las instituciones financieras noruegas a ampliar su presencia en Vietnam, apoyar el desarrollo de las energías renovables e impulsar la Asociación para una Transición Energética Justa (JETP).​

Valoró las contribuciones de Noruega a las relaciones con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y reafirmó la disposición de Vietnam a seguir actuando como puente para promover la Asociación de Diálogo Sectorial ASEAN-Noruega. Agradeció al Gobierno noruego su apoyo a la comunidad vietnamita para que pueda establecerse, integrarse y contribuir positivamente a la sociedad local, y expresó su deseo de que continúe ayudando a fortalecer los vínculos entre los pueblos de ambos países.

Por su parte, Bergmål señaló que, ante la incertidumbre económica mundial, Noruega desea ampliar la cooperación con socios de todo el mundo, y considera a Vietnam un socio prioritario e importante.

Afirmó que el tratado de libre comercio mejorará el acceso de los bienes y servicios a los mercados y reforzará la estabilidad y la previsibilidad para las empresas, sentando así las bases para una cooperación a largo plazo.

La funcionaria también destacó las oportunidades que ofrece la Asociación Estratégica Verde para promover el intercambio de conocimientos y tecnología en la gestión marina, la acuicultura sostenible, el transporte marítimo ecológico y la economía circular, así como para fortalecer la cooperación energética con vistas a la transición verde y la neutralidad de carbono.

En cuanto a la cooperación con la ASEAN, Bergmål coincidió en que ambas partes deben coordinarse estrechamente para aplicar eficazmente el programa de cooperación práctica ASEAN-Noruega para el período 2026-2030, cuyas prioridades incluyen la economía azul, la transición energética, el desarrollo sostenible, la conectividad y la innovación.

Ambas partes acordaron reforzar la coordinación entre sus respectivos ministerios de Relaciones Exteriores y apoyarse mutuamente en los foros regionales e internacionales, incluidas las Naciones Unidas, para promover el libre comercio, el respeto del derecho internacional y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982./.

​