Política

Máximo dirigente de Vietnam encabeza ceremonia de bienvenida al presidente suizo

To Lam y Guy Parmelin presidieron la bienvenida oficial al presidente suizo en Hanoi, en una visita destinada a profundizar la cooperación bilateral en comercio, inversión e innovación.

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, su esposa, Ngo Phuong Ly, reciben al presidente de Suiza Guy Parmelin y su esposa Caroline Parmelin. (Foto: VNA)
El secretario general del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, su esposa, Ngo Phuong Ly, reciben al presidente de Suiza Guy Parmelin y su esposa Caroline Parmelin. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y su esposa, encabezaron esta tarde la ceremonia oficial de bienvenida al presidente de Suiza, Guy Parmelin, y su cónyuge, quienes realizan una visita oficial a Vietnam del 17 al 18 de octubre.

Tras los actos protocolares, ambos mandatarios celebraron conversaciones oficiales y presenciaron la ceremonia de intercambio de documentos de cooperación entre ministerios y organismos de los dos países.

A lo largo de los 55 años transcurridos desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, Vietnam y Suiza se han convertido en socios fiables y eficaces en numerosos ámbitos. La confianza política se ha consolidado progresivamente mediante visitas recíprocas y encuentros de alto nivel entre los dirigentes de ambos gobiernos, que han contribuido a fortalecer la confianza mutua y a crear un marco favorable para impulsar la cooperación bilateral.

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El secretario general y presidente To Lam y el presidente suizo Guy Parmelin pasan revista a la guardia de honor del Ejército Popular de Vietnam (Foto: VNA)

En enero de 2025, ambos países establecieron una asociación integral, lo que marcó un nuevo hito en sus relaciones. Desde entonces, la cooperación bilateral ha avanzado hacia una mayor profundidad y eficacia.

Suiza es un importante socio comercial de Vietnam en Europa, mientras que Vietnam constituye un socio comercial relevante para Suiza en la ASEAN. El intercambio comercial bilateral ha aumentado de manera sostenida a lo largo de los años. Suiza concede cada vez más importancia al papel de Vietnam, especialmente a su profunda integración internacional tras la firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (UE).

En materia de inversión, hasta octubre de 2026, Suiza ocupa el sexto lugar entre los inversores europeos y el vigésimo entre los 153 países y territorios con inversión extranjera directa en Vietnam.

La sólida amistad entre Vietnam y Suiza durante los últimos 55 años también se ha forjado gracias a la solidaridad, la amistad y los frecuentes intercambios culturales entre los pueblos de ambos países. Ambas partes aún cuentan con un amplio potencial de cooperación en educación y formación, innovación, desarrollo sostenible, cultura y turismo, entre otros ámbitos.

La visita del presidente Guy Parmelin a Vietnam se produce en un momento de especial significado. El año 2026 marca el 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, que al mismo tiempo están desarrollando el marco de asociación integral establecido en enero de 2025. Esta base permitirá a los dos países abrir una nueva etapa de cooperación, con vínculos políticos más estrechos, una colaboración económica más sustancial y mayores perspectivas de cooperación de cara al futuro./.

VNA
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