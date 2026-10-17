Presidente del Parlamento vietnamita destaca el papel del servicio postal en la economía digital

Hanoi (VNA) - Los servicios postales constituyen una infraestructura esencial de la economía digital, afirmó el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, durante un debate celebrado hoy en el marco del segundo período de sesiones parlamentarias sobre el proyecto de Ley Postal (revisada).



Tran Thanh Man destacó como principal novedad del proyecto el paso de un sistema de autorización previa a otro basado en el registro electrónico y el control posterior mediante datos.



El proyecto de ley reduce 14 procedimientos administrativos a un único trámite de registro electrónico. Los organismos gestores se limitan a verificar que las solicitudes estén completas, sin evaluar su contenido, mientras que las empresas asumen la responsabilidad del cumplimiento normativo y de someterse a inspecciones posteriores.



El titular del Legislativo valoró positivamente este enfoque, ya que reduce las barreras de entrada al mercado y alinea la normativa con la economía digital. No obstante, advirtió que las inspecciones posteriores solo serán eficaces si cuentan con el respaldo de datos fiables y herramientas de supervisión sólidas. Asimismo, abogó por establecer requisitos claros para el intercambio de un conjunto mínimo de datos, incluidos los códigos de identificación de los envíos postales, así como por exigir una hoja de ruta de transformación digital a las grandes empresas y ofrecer asistencia técnica a las de menor tamaño.



Subrayó también la necesidad de distinguir claramente los servicios postales de las actividades de transporte, logística independiente y almacenamiento. Si bien definir los servicios en función de su naturaleza real, y no de su denominación, constituye un avance significativo para resolver las persistentes superposiciones normativas, se requieren criterios cuantitativos más precisos para evitar lagunas legales y la duplicidad de responsabilidades de gestión en el sector postal.



En cuanto a la identificación y el seguimiento de los envíos postales, señaló que asignar a cada envío un código de identificación único durante todo su trayecto permitirá pasar de un modelo de gestión centrado en la detección de infracciones a uno orientado a la prevención de riesgos. Sin embargo, hizo hincapié en que la normativa debe equilibrar las exigencias de seguridad con la protección de la privacidad y los costes de cumplimiento. Los criterios de clasificación de riesgos, basados en factores como el valor y el tipo de mercancía, el historial del remitente y el destino, deben ser transparentes, y los datos personales han de protegerse conforme a la Ley de Protección de Datos Personales.



Respecto a los servicios postales universales y de interés público, destacó la importancia de garantizar la sostenibilidad financiera y un acceso asequible para los habitantes de zonas remotas, montañosas, fronterizas o insulares. Propuso identificar claramente aquellos servicios que el mercado no puede prestar de forma adecuada y establecer mecanismos de compensación basados en costes reales y auditorías independientes, a fin de evitar distorsiones en la competencia. Asimismo, abogó por priorizar la creación de puntos de servicio polivalentes que integren servicios de interés público y servicios digitales.



Según Tran Thanh Man, el proyecto de ley reconoce que los servicios postales ya no se limitan al envío de cartas, sino que constituyen una infraestructura vital que sustenta la economía digital y la circulación de mercancías. Instó a los legisladores a precisar aún más los límites jurídicos de las actividades postales, a establecer un sistema eficaz de gestión de datos e inspecciones posteriores, y a garantizar una financiación transparente y sostenible de los servicios públicos, logrando un equilibrio entre la facilitación de la actividad empresarial, la protección de los consumidores y la seguridad de la red. Durante los debates en grupo celebrados la mañana del 17 de octubre sobre el proyecto de ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Metrología, los diputados coincidieron, en términos generales, en la necesidad de dichas modificaciones y elogiaron al organismo redactor por sus esfuerzos en la preparación del proyecto de ley.



El diputado Vo Thanh Tung, de la ciudad de Hue, propuso incorporar a la ley disposiciones fundamentales relativas a las normas profesionales, los requisitos de formación, las condiciones para la revocación de certificados y las responsabilidades legales de los inspectores a título individual, quienes firman directamente los resultados de las inspecciones, los cuales conllevan importantes implicaciones jurídicas./.





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