Vietnam y Hungría impulsan cooperación en agricultura, ciencia y tecnología

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Hanoi (VNA) – El embajador de Vietnam en Hungría, Bui Le Thai, mantuvo una reunión de trabajo con el profesor y doctor Csaba Gyuricza, rector de la Universidad Húngara de Ciencias Agrícolas y de la Vida (MATE), con el objetivo de promover la cooperación bilateral en educación, formación, investigación científica y transferencia de tecnología.

Le Thai destacó los logros de la MATE como una de las principales instituciones de Hungría y Europa Central en la enseñanza y la investigación en ciencias agrícolas y de la vida.

El embajador de Vietnam en Hungría, Bui Le Thai, mantuvo una reunión de trabajo con el profesor y doctor Csaba Gyuricza, rector de la Universidad Húngara de Ciencias Agrícolas y de la Vida (MATE) (Foto: VNA)

Valoró positivamente la cooperación que mantiene en los últimos años con universidades vietnamitas, especialmente en investigación científica, tecnología alimentaria y programas conjuntos de formación.

Al señalar que Vietnam está acelerando la transición hacia un modelo de crecimiento basado en la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital, el embajador instó a la MATE a reforzar la cooperación con sus socios vietnamitas en ámbitos de fortalezas compartidas y necesidades complementarias, como la biotecnología, el mejoramiento de variedades de cultivos resistentes al cambio climático, el procesamiento y la conservación de productos agrícolas, la acuicultura sostenible, la agricultura inteligente y las aplicaciones de la inteligencia artificial (IA).

Por su parte, Gyuricza informó al diplomático sobre las alianzas que la MATE mantiene con universidades vietnamitas y expresó su interés en ampliar la colaboración en formación, investigación y transferencia de tecnología.

Afirmó que la universidad está dispuesta a recibir a científicos vietnamitas para realizar investigaciones y desarrollar programas de formación adaptados a las necesidades de Vietnam.

Ambas partes también debatieron medidas para promover proyectos conjuntos de investigación, implementar programas conjuntos de formación y ampliar los intercambios de estudiantes y docentes. Actualmente, 51 estudiantes vietnamitas cursan estudios en la MATE, desde el grado universitario hasta el doctorado.

Le Thai reafirmó que la Embajada de Vietnam está dispuesta a facilitar la cooperación y actuar como puente entre la MATE y las instituciones educativas y de investigación, así como las empresas de Vietnam./.

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