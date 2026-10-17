Vietnam amplía relaciones comerciales con nuevos mercados de Oriente Medio

Hanoi (VNA) - El embajador de Vietnam en Egipto concurrente en Líbano, Nguyen Nam Duong, y el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Trípoli y el Norte de Líbano, Ibrahim Faz, copresidieron el Foro Empresarial Vietnam-Líbano, en el que participaron representantes de más de 50 empresas libanesas.



Durante el foro, efectuado la víspera, ambas partes presentaron el entorno de inversión y negocios y la situación de las relaciones comerciales bilaterales, además de intercambiar información y responder a las inquietudes de los empresarios libaneses, especialmente sobre las oportunidades de acceso al mercado, inversión y negocios en Vietnam.



El embajador Nguyen Nam Duong afirmó que Vietnam concede importancia a la ampliación de sus relaciones comerciales con nuevos mercados, entre ellos Líbano, en la región de Oriente Medio y África, y considera esta expansión un motor para impulsar el crecimiento y el desarrollo económico nacional.



El evento se celebró en el marco de la visita de trabajo del embajador Nguyen Nam Duong a Líbano, durante la cual presentó sus cartas credenciales al presidente Joseph Aoun y asumió oficialmente el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario no residente de Vietnam en ese país.



En la ceremonia, el presidente Joseph Aoun felicitó al diplomático vietnamita por el inicio de su misión y afirmó que el pueblo libanés siente un profundo afecto por Vietnam y su gente, así como un gran respeto por la heroica historia de lucha del pueblo vietnamita. Asimismo, expresó su admiración por los logros socioeconómicos de Vietnam, su proceso de Renovación (Doi Moi) y su integración internacional, y valoró las nuevas orientaciones y estrategias de desarrollo que contribuyen a elevar la posición del país en la escena internacional.



El mandatario manifestó su deseo de fortalecer la amistad y la cooperación bilateral, expresó su intención de visitar Vietnam próximamente e instruyó a los organismos competentes libaneses a facilitar la labor del embajador.



Durante su estancia, Nguyen Nam Duong también mantuvo diversos encuentros con organismos oficiales, entidades de promoción comercial y organizaciones culturales y deportivas, con el objetivo de impulsar la cooperación bilateral.



En su reunión con Aline Younes, directora del Departamento de Asuntos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Emigrantes de Líbano, ambas partes acordaron reforzar la coordinación y adoptar medidas concretas para promover el desarrollo sustancial de las relaciones entre los dos países.



Asimismo, destacaron la importancia de intensificar el intercambio de delegaciones de todos los niveles, coordinar posiciones en los foros internacionales y regionales e impulsar la cooperación Sur-Sur.



En el encuentro con Baha Al-Zaghir, presidente de la Federación de Vovinam de Líbano, el embajador valoró el desarrollo y las activas iniciativas de promoción de esta disciplina marcial vietnamita en el país. Señaló que el Vovinam no solo contribuye a difundir los valores culturales y el espíritu marcial de Vietnam, sino que también constituye un puente entre los pueblos de ambos países, fortaleciendo la amistad y el entendimiento mutuo.



A través de estos contactos y actividades diplomáticas, la embajada de Vietnam en Líbano ha reforzado sus vínculos con organismos oficiales, entidades de promoción del comercio y la inversión, organizaciones culturales y deportivas y la comunidad empresarial local, ampliando así las oportunidades de cooperación y contribuyendo a profundizar los lazos de amistad y cooperación entre Vietnam y Líbano de manera sustancial y eficaz./.





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