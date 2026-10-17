Economía

Vietnam y Dinamarca refuerzan cooperación comercial y de inversiones

Vietnam y Dinamarca buscan ampliar el comercio y la inversión en energías renovables, innovación y tecnologías verdes, con un intercambio bilateral que creció un 37,5% en los primeros ocho meses de 2026.

En una empresa de confección textil (Foto ilustrativa: VNA)
En una empresa de confección textil (Foto ilustrativa: VNA)

Hanoi (VNA) – Tras 55 años de relaciones diplomáticas, Vietnam y Dinamarca buscan dar un nuevo impulso a la cooperación comercial y las inversiones, especialmente en los ámbitos de la transición verde, las energías renovables y la innovación. La visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, a Dinamarca constituye un hito importante en este proceso.

A lo largo de las últimas décadas, ambos países han ampliado progresivamente su cooperación, desde las asociaciones estratégicas en materia de cambio climático, energía, medio ambiente y crecimiento verde hasta una Asociación Integral y, posteriormente, una Asociación Estratégica Verde en 2023. Estos marcos reflejan la voluntad común de profundizar las relaciones y adaptarlas a las prioridades de desarrollo de ambos países.

Dinamarca figura entre los principales inversores de la Unión Europea (UE) en Vietnam. Según el Ministerio de Industria y Comercio vietnamita, el comercio bilateral presenta una estructura complementaria. Vietnam exporta principalmente textiles y prendas de vestir, calzado, productos acuáticos, muebles de madera, productos siderúrgicos, maquinaria, equipos y componentes electrónicos. A su vez, importa de Dinamarca maquinaria, equipos, productos farmacéuticos, productos químicos y tecnologías destinadas, entre otros ámbitos, a la producción y la transición verde.

El Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA) contribuye a facilitar los intercambios mediante la reducción de los aranceles y la mejora del acceso a los mercados. En los primeros ocho meses de 2026, el comercio bilateral alcanzó los 609,47 millones de dólares, un aumento interanual del 37,5%. Las exportaciones vietnamitas sumaron 346,81 millones de dólares, un 27,7% más, mientras que las importaciones procedentes de Dinamarca crecieron un 53%, hasta los 262,66 millones de dólares.

Según el embajador de Vietnam en Dinamarca, Nguyen Le Thanh, las relaciones bilaterales se han profundizado tanto en su alcance como en su contenido. La Asociación Estratégica Verde ha situado la transición ecológica y el desarrollo sostenible en el centro de la cooperación. En su estrategia de política exterior y seguridad de 2023, Dinamarca identificó a Vietnam como uno de los países prioritarios para reforzar sus relaciones en la región del Indo-Pacífico.

A finales de julio de 2026, Dinamarca contaba con 179 proyectos de inversión activos en Vietnam, con un capital registrado de unos 2,5 mil millones de dólares, lo que la situaba en el puesto 21 entre los 153 países y territorios inversores en el país.

Los grupos como LEGO, Maersk, Pandora, Vestas y Novo Nordisk están ampliando sus actividades en los ámbitos de la producción, la logística, las infraestructuras portuarias, la energía, los productos farmacéuticos y las tecnologías verdes.

También existen perspectivas de cooperación en salud, ciencias de la vida, digitalización e innovación, mientras el desarrollo de la energía eólica constituye una prioridad.

Durante una reunión con el grupo danés Vestas, el viceministro vietnamita de Industria y Comercio, Truong Thanh Hoai, destacó que la energía eólica terrestre, costera y marina contribuirá a garantizar la seguridad energética, satisfacer la demanda de electricidad y acelerar la transición energética.

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En la reunión del viceministro vietnamita de Industria y Comercio, Truong Thanh Hoai, y el grupo danés Vestas. (Foto: moit.gov.vn)

Instó a Vestas a reforzar la cooperación con los organismos y las empresas vietnamitas, compartir su experiencia, especialmente en energía eólica marina, y estudiar proyectos que se ajusten a la planificación y la normativa nacionales. La transferencia de tecnología, la formación de recursos humanos, el desarrollo de proveedores locales y el aumento progresivo de la proporción de producción nacional también figuran entre los objetivos.

Más allá del sector energético, ambos países cuentan con oportunidades de cooperación en tecnologías estratégicas, como la inteligencia artificial, la robótica, la automatización, la biotecnología y los materiales avanzados. Vietnam busca acelerar la transición hacia un modelo de crecimiento basado en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, en consonancia con la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político.

Por último, el transporte marítimo, la logística y las cadenas de suministro verdes ofrecen nuevas perspectivas. La experiencia danesa en transporte marítimo y tecnologías sostenibles puede complementar la posición geográfica, las infraestructuras portuarias y las capacidades industriales de Vietnam.

Ambos países aspiran así a estrechar los vínculos entre sus empresas, desarrollar cadenas de valor sostenibles y mejorar su competitividad frente a los cambios de la economía mundial./.

VNA
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