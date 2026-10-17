Firman un acuerdo para la operación y el mantenimiento de centrales eléctricas en Laos

Hanoi (VNA) - En el marco de la Conferencia de Promoción de Inversiones Vietnam-Laos, la Corporación de Electricidad y Energía de Petróleo de Vietnam (PV Power), filial de PETROVIETNAM, y PSG Corporation Public Company Limited (PSGC) firmaron un acuerdo de cooperación estratégica para la operación y el mantenimiento de centrales eléctricas en Laos.

El acuerdo se firmó en presencia de los primeros ministros de ambos países y abre oportunidades para combinar las capacidades de PSGC en materia de inversión y desarrollo de proyectos con los conocimientos técnicos y la experiencia operativa de PV Power.

El documento establece los objetivos y mecanismos de cooperación, así como un marco de colaboración estratégica a largo plazo entre ambas empresas en el sector de la generación eléctrica.

En una primera etapa, la cooperación se centrará en un proyecto de central termoeléctrica con una capacidad instalada de aproximadamente 2.400 MW que PSGC está estudiando desarrollar en Laos, sentando las bases para ampliar la colaboración a otros proyectos en el futuro.

PSGC es una importante empresa que opera en los sectores de la construcción, la ingeniería, los servicios de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) y el desarrollo de proyectos eléctricos. Asimismo, cuenta con derechos de explotación, compra garantizada, distribución y transporte de carbón en la mayor mina de este mineral de Laos, situada en Xekong.

Actualmente, PV Power y PSGC ya cooperan en la compraventa de carbón laosiano y estudian proyectos de centrales eléctricas Xekong 1 y 2.

Le Ngoc Son, presidente del Consejo de Miembros de PETROVIETNAM, trabaja con los líderes de PSGC. (Foto: petrovietnam.petrotimes.vn)

En virtud del acuerdo, PV Power prevé prestar servicios de operación, mantenimiento y reparación (O&M) para las centrales eléctricas de carbón desarrolladas o financiadas por PSGC. La ejecución de estos servicios se ajustará al calendario de desarrollo de cada proyecto y a los acuerdos específicos que alcancen ambas partes.

Aprovechando sus capacidades y experiencia, PV Power proporcionará personal altamente cualificado para la gestión y operación de las centrales, así como para el mantenimiento y la reparación de los equipos principales, los sistemas auxiliares y otras instalaciones relacionadas. Los servicios incluirán mantenimiento rutinario, reparaciones preventivas y periódicas, y reparación de averías.

Además, ambas empresas prevén cooperar en la formación y el desarrollo de recursos humanos, la consultoría técnica y el apoyo a la gestión de las actividades de operación y mantenimiento.

La firma del acuerdo sienta las bases para que PV Power aproveche sus conocimientos técnicos y experiencia en la generación eléctrica y amplíe gradualmente sus servicios en el mercado laosiano. Para PSGC, la colaboración permitirá complementar los recursos técnicos y humanos necesarios para desarrollar y operar sus proyectos eléctricos.

Al margen de la conferencia, Le Ngoc Son, presidente del Consejo de Miembros de PETROVIETNAM, y directivos de PV Power mantuvieron una reunión de trabajo con representantes de PSGC. Ambas partes analizaron la situación de la cooperación empresarial, centrándose en el suministro de carbón de Laos a las centrales eléctricas de PETROVIETNAM y PV Power, así como en otras posibles áreas de colaboración.

La reunión y la firma del acuerdo contribuirán a estrechar los vínculos entre PETROVIETNAM, PV Power y PSGC, creando condiciones favorables para impulsar la cooperación en el futuro. Sobre la base de las fortalezas de cada parte, se espera que esta colaboración contribuya al desarrollo y la operación eficiente de los proyectos eléctricos en Laos y profundice la cooperación bilateral en materia de inversión y energía entre Vietnam y Laos./.