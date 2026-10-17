Política

Embajadora vietnamita se compromete a impulsar las relaciones con Suecia

La embajadora vietnamita Pham Thi Kim Hoa inicia su mandato en Suecia con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en ciencia, tecnología e innovación.

Đặng Thu Trang
Embajadora vietnamita se compromete a impulsar las relaciones con Suecia

Hanoi (VNA) – La embajadora de Vietnam, Pham Thi Kim Hoa, presentó el sus cartas credenciales al rey Carlos XVI Gustavo de Suecia, con lo que inició oficialmente su mandato en el país nórdico.

Durante la audiencia celebrada en el Palacio Real de Estocolmo tras la ceremonia de presentación de las cartas credenciales el 15 de octubre, el monarca dio la bienvenida a Kim Hoa con motivo del inicio de su misión diplomática y expresó sus cálidos sentimientos hacia Vietnam, así como su alta valoración de la amistad tradicional entre ambos países.

El rey manifestó su deseo de que las relaciones entre Vietnam y Suecia sigan desarrollándose favorablemente y de que la cooperación bilateral se amplíe tanto en alcance como en profundidad.

Asimismo, deseó a la embajadora una gestión exitosa que contribuya a fortalecer los vínculos entre ambas naciones.

Al expresar el honor que supone su nombramiento como embajadora de Vietnam en Suecia, Kim Hoa manifestó su profundo agradecimiento por los valiosos sentimientos, el apoyo y la asistencia brindados por la Familia Real, el Gobierno y el pueblo suecos a Vietnam durante la lucha por la independencia nacional y en los actuales esfuerzos de desarrollo del país.

Subrayó que Vietnam siempre aprecia y desea profundizar la amistad tradicional y la cooperación multifacética con Suecia.

Sobre la base de la confianza mutua y los logros alcanzados, la embajadora se comprometió a hacer todo lo posible para impulsar las relaciones bilaterales, reforzar los vínculos entre los organismos, las localidades, las empresas y las instituciones de investigación y educativas de ambos países, fomentar los intercambios culturales y entre sus pueblos, y aprovechar el papel de puente de la comunidad vietnamita en Suecia.

Kim Hoa inicia su mandato en un contexto de nuevo impulso de las relaciones bilaterales, especialmente tras el establecimiento, en junio de 2025, de la Asociación Estratégica en ciencia, tecnología e innovación. Este marco abre numerosas oportunidades para vincular las fortalezas de Suecia en tecnología, innovación y desarrollo sostenible con las necesidades y el potencial de desarrollo de Vietnam, en beneficio concreto de los ciudadanos y las comunidades empresariales de ambos países./.

Đặng Thu Trang
VNA
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