Política

Esposas de dirigentes de Vietnam y Suiza visitan la Universidad de Farmacia de Hanoi

Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y Caroline Parmelin, cónyuge del presidente suizo, Guy Parmelin, visitan la Universidad de Farmacia de Hanoi para promover los intercambios culturales y la cooperación en medicina tradicional.

Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y Caroline Parmelin, cónyuge del presidente suizo, Guy Parmelin, participan en la elaboración de almohadillas térmicas tradicionales con hierbas medicinales. (Fuente: VNA)
Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y Caroline Parmelin, cónyuge del presidente suizo, Guy Parmelin, participan en la elaboración de almohadillas térmicas tradicionales con hierbas medicinales. (Fuente: VNA)

Hanoi, 17 oct (VNA)- Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y Caroline Parmelin, cónyuge del presidente suizo, Guy Parmelin, visitaron hoy la Universidad de Farmacia de Hanoi.

La actividad se efectuó en el marco de la visita oficial del presidente suizo a Vietnam, que tiene lugar en un año en que ambos países conmemoran el 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas (1971-2026), y contribuye a fortalecer la amistad, el entendimiento mutuo y los intercambios culturales entre los pueblos de ambos países.

La Universidad de Farmacia de Hanoi ocupa un lugar especial en las relaciones bilaterales, estrechamente vinculado a la figura del médico Alexandre Yersin, científico francés de origen suizo nacido en 1863 en el cantón de Vaud, tierra natal del presidente Guy Parmelin.

Yersin fue el primer rector de la Escuela de Medicina de Indochina, antecesora de las actuales Universidad de Farmacia de Hanoi y Universidad de Medicina de Hanoi, y realizó importantes contribuciones al desarrollo de la medicina vietnamita.

Durante la visita, ambas damas conocieron la historia de más de 120 años de formación y desarrollo de la institución, recorrieron espacios arquitectónicos históricos y las oficinas y salas de reuniones de sus primeros rectores, y se familiarizaron con la vida y la trayectoria profesional del médico Alexandre Yersin.

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Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y Caroline Parmelin, cónyuge del presidente suizo, Guy Parmelin, visitan la Universidad de Farmacia de Hanoi. (Fuente: VNA)

Posteriormente, participaron en una actividad de presentación de la medicina tradicional vietnamita, en la que conocieron diversas plantas medicinales, materiales farmacológicos y métodos tradicionales de cuidado de la salud.

Ngo Phuong Ly presentó las tradiciones vietnamitas de uso de plantas medicinales y la riqueza de los recursos farmacológicos autóctonos, entre los que destaca el valioso ginseng de Ngoc Linh.

Subrayó que la conservación y la investigación de estos recursos no solo contribuyen a proteger la salud pública, sino que también generan medios de vida y mejoran las condiciones de vida de los habitantes de las zonas montañosas.

Caroline Parmelin expresó especial interés por el ginseng de Ngoc Linh y señaló las similitudes entre Vietnam y Suiza en el uso de plantas medicinales naturales para promover la salud y fomentar el desarrollo económico de las comunidades.

En un ambiente cordial, ambas esposas participaron en la elaboración de almohadillas térmicas tradicionales con hierbas medicinales, utilizando ingredientes como jengibre, canela, anís estrellado, eucalipto y semillas de Cassia tora. Ngo Phuong Ly elaboró personalmente una almohadilla medicinal y se la regaló a Caroline Parmelin como recuerdo.

Tras el recorrido, ambas degustaron té de hierbas y pasteles tradicionales vietnamitas, e intercambiaron impresiones sobre las particularidades de la cultura del té y la vida cotidiana de los pueblos de ambos países.

Caroline Parmelin agradeció la cálida acogida y valoró los importantes legados históricos, culturales y médicos de Vietnam. Asimismo, destacó las similitudes entre ambos países en la promoción del valor de las plantas medicinales.

La visita constituye una significativa actividad de intercambio cultural en el año del 55.º aniversario de las relaciones diplomáticas, que contribuye a poner en valor el patrimonio, impulsar la cooperación farmacéutica y médica y profundizar aún más las excelentes relaciones de amistad y cooperación entre Vietnam y Suiza./.

VNA
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