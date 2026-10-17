Máximo dirigente de Vietnam mantiene conversaciones con presidente suizo

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Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, mantuvo conversaciones esta tarde en Hanoi con el presidente de Suiza, Guy Parmelin, tras la ceremonia oficial de bienvenida.

El mandatario anfitrión dio una cálida bienvenida al presidente suizo, a su esposa y a la delegación de alto nivel de Suiza con motivo de su visita oficial a Vietnam, que coincide con el 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, mantiene conversaciones con el presidente de Suiza, Guy Parmelin. (Foto: VNA)

Expresó su reconocimiento y valoración por el hecho de que Suiza fuera uno de los primeros países occidentales en establecer relaciones diplomáticas con Vietnam, así como por el afecto que el presidente suizo siente por el país y su pueblo.

Tras expresar su satisfacción por volver a reunirse con el presidente suizo, después de la conversación telefónica de mayo de 2026 y del encuentro celebrado en septiembre de 2026, durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el secretario general y presidente To Lam subrayó que Vietnam concede gran importancia a la amistad y la cooperación multifacética con Suiza.

Señaló que esta visita constituye una muestra tangible de la voluntad de materializar y profundizar aún más la Asociación Integral establecida en enero de 2025.

Tras felicitar a Suiza por los importantes logros alcanzados por su Gobierno y su pueblo en los últimos años, que han situado al país entre las 20 mayores economías del mundo, con una elevada competitividad y una sociedad estable, expresó su confianza en que la prosperidad de Suiza y Vietnam no solo beneficie a cada país y pueblo, sino que también contribuya a la paz y la prosperidad regionales y mundiales.

Informó a su homólogo suizo sobre la situación del desarrollo socioeconómico de Vietnam en los últimos años, así como sobre sus orientaciones estratégicas y su política exterior.

Reafirmó que Vietnam concede gran importancia a la Asociación Integral con Suiza y desea que ambos países sigan avanzando juntos y contribuyendo a la paz, la estabilidad y el desarrollo de la región.

Por su parte, Guy Parmelin recordó su visita a Vietnam en 2019 y expresó su alegría por haber podido observar el dinámico desarrollo del país.

Aplaudió los avances de la cooperación bilateral, cuyo comercio ha crecido a un ritmo anual sostenido del 7% durante los últimos cuatro años, mientras que las inversiones han aumentado un 8% anual.

Afirmó que la firma de un tratado de libre comercio entre Vietnam y los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), del cual Suiza es miembro, ofrecerá nuevas oportunidades para que las empresas aprovechen el potencial de cooperación, especialmente teniendo en cuenta que más de 100 compañías suizas ya operan en Vietnam, así como las fortalezas tecnológicas y las soluciones innovadoras de Suiza y el rápido crecimiento de Vietnam, que cuenta con una población joven.

Ambos dirigentes expresaron su satisfacción por el sólido desarrollo de las relaciones bilaterales tras más de cinco décadas y acordaron seguir coordinándose estrechamente para impulsar la cooperación de conformidad con el marco de la Asociación Integral y aprovechar las ventajas del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la EFTA.

El presidente suizo destacó que los países con economías de tamaño medio pueden coordinarse en iniciativas económicas conjuntas para promover el multilateralismo y el libre comercio. En este sentido, invitó a Vietnam a participar en la iniciativa de asociación para el futuro en materia de inversión y comercio.

También expresó su acuerdo con las seis orientaciones prioritarias de cooperación para los próximos años propuestas por el secretario general y presidente, To Lam.

Se trata de reforzar la confianza política mediante el intercambio de delegaciones, los contactos de alto nivel y el apoyo mutuo en los foros multilaterales; elevar el nivel de la cooperación comercial y de inversión y alentar a más empresas suizas a invertir en Vietnam, especialmente en el sector portuario; e impulsar la cooperación financiera y bancaria, en particular en finanzas digitales, tecnología de cadena de bloques (blockchain), activos digitales y tecnología financiera (fintech).

Otras propuestas incluyen convertir la ciencia, la tecnología y la innovación en pilares importantes de la cooperación, aprovechando los mecanismos existentes entre los fondos nacionales de desarrollo científico y tecnológico de ambas partes y reforzando los vínculos académicos entre universidades e institutos de investigación; ampliar la cooperación en medio ambiente, cultura y turismo, así como en defensa y seguridad, especialmente en el mantenimiento de la paz y la lucha contra la delincuencia, además de seguir promoviendo los intercambios entre los pueblos de ambos países.

Ambas partes coincidieron en que los países se enfrentan actualmente a numerosos desafíos y riesgos ante el aumento de las tensiones entre las grandes potencias, y se comprometieron a impulsar el diálogo con un espíritu de neutralidad. El presidente suizo valoró positivamente la política exterior equilibrada de Vietnam, que ha contribuido a consolidar la posición del país en la región y en el mundo.

En esta ocasión, ambos líderes presenciaron la ceremonia de intercambio de varios documentos de cooperación entre ministerios y organismos de ambos países en los ámbitos laboral, científico y tecnológico, comercial y de desarrollo urbano. Expresaron su deseo de que estos acuerdos se traduzcan en resultados concretos que beneficien a las comunidades empresariales y a los ciudadanos de los dos países.

El presidente suizo invitó a Vietnam a participar en la Conferencia Mundial sobre Inteligencia Artificial que se celebrará en Suiza en 2027, con el objetivo de seguir impulsando la cooperación en este ámbito.

Ambos dirigentes expresaron su confianza en que la visita oficial del presidente suizo y su esposa a Vietnam contribuya a fortalecer aún más la amistad, la confianza política y el entendimiento entre los pueblos de ambos países, y genere un nuevo impulso para que la Asociación Integral entre las dos naciones siga desarrollándose de manera cada vez más profunda, sustancial, eficaz y sostenible./.

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