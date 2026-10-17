Política

Primera ministra de Liechtenstein llega a Hanoi para una visita oficial a Vietnam

La primera ministra de Liechtenstein, Brigitte Haas, visita Vietnam para impulsar los vínculos bilaterales, el comercio y la cooperación en alta tecnología, automatización e innovación.

En el aeropuerto internacional de Noi Bai, el ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, recibe a la primera ministra de Liechtenstein, Brigitte Haas. (Fuente: VNA)
En el aeropuerto internacional de Noi Bai, el ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, recibe a la primera ministra de Liechtenstein, Brigitte Haas. (Fuente: VNA)

Hanoi, 17 oct (VNA) – La primera ministra de Liechtenstein, Brigitte Haas, llegó esta noche a Hanoi para iniciar una visita oficial de tres días a Vietnam, por invitación de su homólogo vietnamita, Le Minh Hung.​

En el aeropuerto internacional de Noi Bai, la delegación fue recibida por el ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan; la viceministra de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang; y la embajadora de Vietnam en Suiza, concurrente en Liechtenstein, Chau Mai Anh.​

Acompañan a la primera ministra Brigitte Haas en esta visita oficial Eve Beck, secretaria general del Ministerio de Asuntos Gubernamentales y Finanzas, y Panagiotis Potolidis-Beck, director del Departamento de Asuntos Económicos y Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores.​

Liechtenstein y Vietnam establecieron las relaciones diplomáticas el 2 de julio de 2008. En 2025, el comercio bilateral alcanzó aproximadamente 9,8 millones de dólares. De esa cifra, las exportaciones vietnamitas a Liechtenstein sumaron unos 90 mil dólares, mientras que las importaciones ascendieron a 9,71 millones de dólares. ​

Liechtenstein cuenta con un proyecto de inversión extranjera directa vigente en Vietnam, con un capital registrado de cuatro millones de dólares, lo que lo sitúa en el puesto 84 entre los 147 países y territorios con inversiones en el país. Se trata de la fábrica TIETEX Vietnam, financiada por TIETEX CAPITAL AG en la provincia de Dong Nai, dedicada a la industria manufacturera, incluida la producción de plantillas para calzado, así como a la importación, exportación y distribución mayorista, con capital íntegramente extranjero.​

En una entrevista concedida a un corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Ginebra sobre el significado de la visita y las perspectivas de las relaciones bilaterales, la embajadora Chau Mai Anh señaló que la primera visita oficial de la primera ministra Brigitte Haas a Vietnam constituye un hito importante. Esta demuestra la importancia que Liechtenstein concede a Vietnam y genera un nuevo impulso para profundizar los vínculos bilaterales y hacerlos más sustanciales y eficaces.​

La visita tiene lugar, además, en un momento favorable, después de que Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) concluyeran en julio de 2026 las negociaciones de un tratado de libre comercio. Este acuerdo constituirá un marco importante para ampliar aún más las relaciones económicas de Vietnam con Liechtenstein y los demás países de la EFTA, así como para facilitar el comercio, las inversiones y los vínculos empresariales.​

Según la embajadora, la visita también podría abrir nuevas vías de cooperación, especialmente mediante el establecimiento de vínculos entre empresas de Liechtenstein y Vietnam en sectores como las industrias de alta tecnología, la ingeniería de precisión, la automatización, la transformación digital y la innovación./.

VNA
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