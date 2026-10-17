Máximo dirigente de Vietnam ofrece banquete en honor al presidente de Suiza

Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa, ofrecieron esta noche un banquete en honor del presidente de Suiza, Guy Parmelin, y su cónyuge, quienes realizan una visita oficial a Vietnam.

En su discurso, el dirigente anfitrión destacó que la visita del presidente Guy Parmelin reviste un significado especial, ya que coincide con el 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Asimismo, constituye una ocasión para hacer balance del camino recorrido en la cooperación bilateral y abrir nuevas perspectivas para las relaciones de amistad y cooperación entre Vietnam y Suiza.

Señaló que, para los vietnamitas, Suiza evoca un país pacífico y apacible, desarrollado y dotado de capacidades científicas y tecnológicas y de innovación líderes en el mundo, así como un pueblo amante de la paz, solidario y humanitario.

En particular, recordó que una localidad suiza ocupa un lugar especial en la memoria histórica del pueblo vietnamita: la ciudad de Ginebra. Los Acuerdos de Ginebra de 1954 reconocieron los derechos nacionales fundamentales de Vietnam: la independencia, la soberanía, la unidad y la integridad territorial. Junto con la victoria de Dien Bien Phu, estos acuerdos marcaron el triunfo de la resistencia contra el colonialismo francés y abrieron una nueva etapa en la lucha por la liberación nacional. Para los vietnamitas, Ginebra sigue evocando el profundo anhelo de vivir en paz y decidir por sí mismos su propio futuro.

Subrayó que, desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1971, Vietnam y Suiza han trabajado de manera constante para cultivar su amistad, consolidar la confianza política y ampliar la cooperación en numerosos ámbitos en beneficio de sus pueblos.

Los avances en el comercio, la inversión, la cooperación para el desarrollo y los intercambios entre ambos pueblos durante más de medio siglo han permitido profundizar cada vez más los vínculos bilaterales, precisó, y enfatizó que la elevación de las relaciones al nivel de Asociación Integral, en enero de 2025, marcó una nueva etapa de madurez en los lazos bilaterales y reflejó la determinación de ambas partes de llevar su cooperación a un nuevo nivel.

Expresó el deseo de que ambos países logren nuevos avances en la cooperación científica y tecnológica, la innovación y la formación de recursos humanos altamente cualificados; escriban un capítulo aún más brillante en sus relaciones de cooperación para el desarrollo; y contribuyan conjuntamente, de manera más activa, al mantenimiento de un entorno de paz y estabilidad y a la solución de los desafíos comunes.

Añadió que el desarrollo positivo de las relaciones entre Vietnam y Suiza contribuye a la paz y la prosperidad mundiales.

En su discurso de respuesta, el presidente suizo valoró los resultados positivos de las conversaciones entre ambas partes y afirmó que, desde 1971, Vietnam y Suiza han construido una sólida amistad basada en el respeto mutuo, la confianza y los profundos lazos entre sus pueblos.

Guy Parmelin señaló que el fortalecimiento de las relaciones económicas bilaterales mediante la firma de un Tratado de Libre Comercio entre la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y Vietnam abrirá nuevas perspectivas para las empresas de ambos países y acercará aún más sus economías.

Recalcó que las buenas relaciones nunca surgen de manera espontánea, sino que se construyen gracias a las contribuciones de los gobiernos, las empresas, las organizaciones y, sobre todo, los pueblos de ambos países.

Esa misma noche, To Lam y su esposa, junto con el presidente Guy Parmelin y su cónyuge, recorrieron la zona peatonal del lago Hoan Kiem e interactuaron con los ciudadanos./.