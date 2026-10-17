Primer ministro de Vietnam se reúne con el presidente suizo

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, se reunió hoy en Hanoi con el presidente de Suiza, Guy Parmelin, en el marco de la visita oficial de este último y su esposa al país.

Al dar una calurosa bienvenida al mandatario suizo con motivo del 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, Minh Hung afirmó que Vietnam siempre valora profundamente el valioso apoyo y la ayuda del Gobierno y el pueblo suizos durante la lucha por la independencia y la reunificación nacional, así como en el actual proceso de desarrollo e integración internacional.

El jefe del Gobierno subrayó que Vietnam siempre considera a Suiza un socio fiable y un importante interlocutor en Europa. Asimismo, expresó el deseo de seguir fortaleciendo la confianza política, intensificar los intercambios de delegaciones y los contactos de alto nivel, aprovechar eficazmente los mecanismos de cooperación existentes y establecer cuanto antes un mecanismo de cooperación intergubernamental en los ámbitos de la economía, la ciencia y la tecnología y la innovación.

El encuentro entre el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y el presidente de Suiza, Guy Parmelin. Foto: VNA

Señaló que la visita abre un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales, especialmente con la firma del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), conocido como VEFTA.

Tras valorar el papel activo de Suiza en la promoción de este acuerdo, propuso a ambas partes coordinar esfuerzos para que entre en vigor lo antes posible, impulse un avance significativo en la cooperación comercial y de inversión y permita duplicar el volumen del comercio bilateral.

También alentó a las empresas y los fondos de inversión suizos a ampliar sus inversiones en Vietnam en los sectores financiero y bancario, la industria manufacturera, la biotecnología, los productos farmacéuticos y la innovación.

Al destacar que las finanzas constituyen una de las principales fortalezas de Suiza y, al mismo tiempo, una orientación estratégica para el desarrollo de Vietnam, Minh Hung propuso que la parte suiza compartiera su experiencia y apoyara el desarrollo de un centro financiero internacional en Vietnam, así como la conexión con los principales centros financieros del mundo.

Abogó por reforzar la cooperación en finanzas verdes, fondos de inversión, gestión de activos, criptoactivos, créditos de carbono, bonos internacionales y tecnología financiera.

Por su parte, el presidente suizo destacó que Suiza fue uno de los primeros países en establecer relaciones diplomáticas con Vietnam, al tiempo que señaló que la imagen del país indochino goza de una percepción cada vez más positiva en Suiza.

El mandatario suizo consideró que ambos países comparten numerosos puntos en común, especialmente en su defensa de la paz, la cooperación y el multilateralismo.

Reafirmó que Suiza concede gran importancia a sus relaciones con Vietnam y desea impulsar una cooperación sustancial y eficaz. La amplia participación de empresarios y científicos suizos en la delegación visitante, señaló, refleja el gran interés y las elevadas expectativas respecto al potencial de cooperación entre ambos países.

Manifestó su satisfacción por la firma del VEFTA, que abre nuevas oportunidades para impulsar el comercio, las inversiones y los vínculos empresariales entre ambos países, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas.

Tras afirmar que Suiza está dispuesta a compartir su experiencia y sus fortalezas en los sectores de los seguros y reaseguros, la industria manufacturera, la maquinaria de precisión y las tecnologías avanzadas, propuso conectar el centro suizo Crypto Valley con el ecosistema de innovación de Vietnam y promover la cooperación en blockchain, inteligencia artificial (IA) y tecnología cuántica.

Asimismo, hizo especial hincapié en la cooperación en formación profesional mediante un modelo adaptado a las necesidades de las empresas.

El presidente también afirmó que Suiza está dispuesta a facilitar aún más los trámites de visado para los ciudadanos vietnamitas.

Ambas partes acordaron seguir promoviendo la Asociación Integral Vietnam-Suiza a través de los canales del Partido, el Estado, la Asamblea Nacional y los intercambios entre los pueblos.

Convinieron en aprovechar eficazmente el VEFTA, reforzar los vínculos empresariales y ampliar la cooperación en materia de inversión, incluida la infraestructura portuaria, así como coordinar esfuerzos para consolidar el sistema multilateral de comercio, diversificar los mercados y mejorar la resiliencia ante las fluctuaciones de la economía mundial.

Los dos dirigentes acordaron convertir la educación y la formación, la ciencia y la tecnología y la innovación en ámbitos prioritarios de cooperación. Para ello, promoverán los vínculos entre centros de innovación, instituciones de investigación, universidades y empresas, y reforzarán la colaboración en inteligencia artificial, tecnología cuántica, energías verdes, economía digital, educación superior y formación profesional.

Ante los desafíos comunes derivados del cambio climático, ambas partes acordaron intensificar la cooperación en reducción de emisiones, transición verde, investigación agronómica, gestión y reutilización de los recursos hídricos y desarrollo de una agricultura sostenible, así como en los sectores de los seguros y reaseguros.

Asimismo, coincidieron en promover la cooperación en cultura, turismo, trabajo e intercambios entre los pueblos, y continuar coordinándose y apoyándose mutuamente en los foros multilaterales, con el fin de consolidar la Asociación Integral Vietnam-Suiza y contribuir activamente al mantenimiento de la paz y la estabilidad, así como al fomento de la cooperación y el desarrollo en la región y en el mundo./.

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