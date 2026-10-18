Turismo

Da Nang genera más de 7.000 contactos comerciales para impulsar el turismo

El Festival Internacional de Turismo de Da Nang 2026 impulsa las alianzas empresariales con más de 7.000 contactos comerciales y varios memorandos de entendimiento para ampliar los mercados turísticos y atraer visitantes internacionales.

Delegados inauguran el Espacio Negocios & Conexión B2B. (Foto: VNA)
Delegados inauguran el Espacio Negocios & Conexión B2B. (Foto: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA) - Más de 7.000 contactos comerciales entre empresas y la firma de varios memorandos de entendimiento marcaron el Espacio Negocios & Conexión B2B, celebrado en el marco del Festival Internacional de Turismo de Da Nang 2026 (DITF 2026), que busca ampliar las alianzas empresariales y abrir nuevas oportunidades en los mercados turísticos nacionales e internacionales.

El evento se inauguró hoy en el Centro de Convenciones Ariyana Da Nang, con la participación de empresas turísticas, compradores y socios de numerosos mercados internacionales.

En la ceremonia inaugural, el vicepresidente permanente del Comité Popular de la ciudad de Da Nang, Ho Ky Minh, afirmó que la ciudad orienta su desarrollo hacia un turismo de alta calidad, competitivo a escala internacional y con mayor valor añadido.

La estrategia apunta a pasar del crecimiento del número de visitantes a la mejora de la experiencia turística, la prolongación de las estancias, el aumento del gasto medio y la fidelización de los viajeros.

Para alcanzar estos objetivos, Da Nang seguirá diversificando sus productos turísticos, ampliando su presencia en los mercados internacionales, mejorando la conectividad aérea, acelerando la transformación digital y reforzando los vínculos regionales.

El espacio de negocios reúne a empresas de alojamiento, complejos turísticos, agencias de viajes, aerolíneas y proveedores de servicios de turismo de reuniones y congresos (MICE), golf, atracciones turísticas, gastronomía y bienestar. Entre los mercados participantes figuran Corea del Sur, Japón, China, Rusia, Tailandia, Filipinas, Indonesia, Malasia, India y Singapur.

vnanet_danang1.jpg
Empresarios intercambian en la cita. (Foto: VNA)


Por su parte, la vicepresidenta permanente de la Asociación de Turismo de Vietnam, Cao Thi Ngoc Lan, destacó que, ante la creciente competencia internacional, la capacidad de conectar mercados, diseñar paquetes turísticos integrados y ofrecer experiencias diferenciadas resulta clave para mejorar la competitividad de los destinos.

En este sentido, instó a las empresas a transformar los contactos establecidos durante el evento en acuerdos de cooperación, contratos comerciales y compromisos concretos que contribuyan a atraer más turistas.

El presidente de la Asociación de Turismo de Da Nang, Cao Tri Dung, señaló que el DITF aspira a consolidarse como una plataforma comercial profesional y eficaz, con proyección internacional, que permita a las empresas ampliar sus alianzas, desarrollar nuevos productos y acceder a otros mercados.

Bajo el lema «Conectar socios, crear futuro», el DITF 2026, organizado por la Asociación de Turismo de Da Nang, reúne a más de 300 proveedores de servicios turísticos, 150 compradores internacionales, 400 compradores nacionales y más de 1.500 delegados y asistentes.

Los más de 7.000 contactos comerciales y los memorandos de entendimiento firmados durante el evento abren nuevas oportunidades para desarrollar productos turísticos, atraer visitantes y ampliar los canales de distribución, en línea con el objetivo de impulsar un turismo de mayor calidad y sostenible en Da Nang./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Da Nang #DITF 2026 #Festival Internacional de Turismo #contactos comerciales #conexiones B2B Da Nang
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Despiertan potencial económico de zonas forestales y montañosas en Da Nang

Despiertan potencial económico de zonas forestales y montañosas en Da Nang

Desde los cultivos bajo el dosel forestal hasta el turismo ecológico y el procesamiento, la zona montañosa de Da Nang tiene una gran oportunidad de crecimiento tras su fusión administrativa. Para lograr un desarrollo sostenible, la localidad debe pasar de la producción agrícola a un enfoque de economía centrado en el mercado y el valor añadido.

Ver más

Cascada de Ban Gioc: una oda épica a la naturaleza de Cao Bang

Cascada de Ban Gioc: una oda épica a la naturaleza de Cao Bang

La cascada de Ban Gioc, situada en la comuna de Dam Thuy, provincia de Cao Bang, es considerada una joya turística de esta provincia. Con sus paisajes a la vez poéticos y majestuosos, atrae cada año a cientos de miles de visitantes que acuden a escuchar el “aliento” de las rocas y el agua y admirar la belleza infinita de las montañas y los ríos de la frontera norte de Vietnam.

Do Phu Chinh, residente del barrio de Sa Pa, en la provincia norteña de Lao Cai, ha domesticado y propagado cerca de 100 variedades diferentes de rosas antiguas. (Fuente: VNA)

Localidad vietnamita fomenta turismo agroecológico

Un jardín de más de 2.000 rosales antiguos en el barrio de Sa Pa, en la provincia norteña de Lao Cai, combina la conservación de variedades locales con el turismo agroecológico, genera empleo y dinamiza la economía rural.

Vietnam impulsa a Phu Quoc como polo turístico internacional

Vietnam impulsa a Phu Quoc como polo turístico internacional

La Resolución N.º 26-NQ/TW, aprobada el 22 de agosto de 2026 por el Buró Político, sobre el desarrollo del turismo como sector económico clave de Vietnam en la nueva era, establece que Phu Quoc, de la provincia sureña de Kien Giang, debe avanzar gradualmente hasta convertirse en un nuevo polo de crecimiento y un centro de turismo de playa de alta gama, competitivo a escala global y capaz de acoger grandes eventos internacionales.

Representantes de la dirección y la tripulación de Vietjet Air posan para una foto con los invitados. Foto: VNA

Vietjet Air inaugura la ruta Praga-Hanoi

Vietjet Air inaugura la ruta Praga-Hanoi con dos vuelos semanales para impulsar el turismo, los negocios y la conectividad entre Vietnam y República Checa.

Las fuerzas competentes aceleran los trabajos de instalación en los alrededores del lago Oeste. (Foto: VNA)

Hanoi celebrará el Día de la Liberación con fuegos artificiales

Hanoi celebrará el 72.º aniversario del Día de la Liberación de la Capital, el 10 de octubre, con un espectáculo de fuegos artificiales de 15 minutos en los lagos Hoan Kiem, Tay y Van Quan, que combinará efectos de alta y baja altitud con exhibiciones luminosas sobre el agua.