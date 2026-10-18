Da Nang genera más de 7.000 contactos comerciales para impulsar el turismo

Da Nang, Vietnam (VNA) - Más de 7.000 contactos comerciales entre empresas y la firma de varios memorandos de entendimiento marcaron el Espacio Negocios & Conexión B2B, celebrado en el marco del Festival Internacional de Turismo de Da Nang 2026 (DITF 2026), que busca ampliar las alianzas empresariales y abrir nuevas oportunidades en los mercados turísticos nacionales e internacionales.



El evento se inauguró hoy en el Centro de Convenciones Ariyana Da Nang, con la participación de empresas turísticas, compradores y socios de numerosos mercados internacionales.



En la ceremonia inaugural, el vicepresidente permanente del Comité Popular de la ciudad de Da Nang, Ho Ky Minh, afirmó que la ciudad orienta su desarrollo hacia un turismo de alta calidad, competitivo a escala internacional y con mayor valor añadido.



La estrategia apunta a pasar del crecimiento del número de visitantes a la mejora de la experiencia turística, la prolongación de las estancias, el aumento del gasto medio y la fidelización de los viajeros.



Para alcanzar estos objetivos, Da Nang seguirá diversificando sus productos turísticos, ampliando su presencia en los mercados internacionales, mejorando la conectividad aérea, acelerando la transformación digital y reforzando los vínculos regionales.



El espacio de negocios reúne a empresas de alojamiento, complejos turísticos, agencias de viajes, aerolíneas y proveedores de servicios de turismo de reuniones y congresos (MICE), golf, atracciones turísticas, gastronomía y bienestar. Entre los mercados participantes figuran Corea del Sur, Japón, China, Rusia, Tailandia, Filipinas, Indonesia, Malasia, India y Singapur.



Empresarios intercambian en la cita. (Foto: VNA)



Por su parte, la vicepresidenta permanente de la Asociación de Turismo de Vietnam, Cao Thi Ngoc Lan, destacó que, ante la creciente competencia internacional, la capacidad de conectar mercados, diseñar paquetes turísticos integrados y ofrecer experiencias diferenciadas resulta clave para mejorar la competitividad de los destinos.



En este sentido, instó a las empresas a transformar los contactos establecidos durante el evento en acuerdos de cooperación, contratos comerciales y compromisos concretos que contribuyan a atraer más turistas.



El presidente de la Asociación de Turismo de Da Nang, Cao Tri Dung, señaló que el DITF aspira a consolidarse como una plataforma comercial profesional y eficaz, con proyección internacional, que permita a las empresas ampliar sus alianzas, desarrollar nuevos productos y acceder a otros mercados.



Bajo el lema «Conectar socios, crear futuro», el DITF 2026, organizado por la Asociación de Turismo de Da Nang, reúne a más de 300 proveedores de servicios turísticos, 150 compradores internacionales, 400 compradores nacionales y más de 1.500 delegados y asistentes.



Los más de 7.000 contactos comerciales y los memorandos de entendimiento firmados durante el evento abren nuevas oportunidades para desarrollar productos turísticos, atraer visitantes y ampliar los canales de distribución, en línea con el objetivo de impulsar un turismo de mayor calidad y sostenible en Da Nang./.