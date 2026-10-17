Localidad vietnamita fomenta turismo agroecológico

Lao Cai, Vietnam (VNA) – A partir de un modelo de propagación de variedades locales de rosas antiguas, Do Phu Chinh, residente del barrio de Sa Pa, en la provincia norteña de Lao Cai, ha logrado crear un destino de turismo agroecológico con una elevada rentabilidad económica, en contribución a preservar el patrimonio genético de estas valiosas flores ante el riesgo de desaparición debido a la urbanización.

Nacido en 1978 en la antigua provincia de Ha Tay, Do Phu Chinh se trasladó en 1995 la zona residencial O Quy Ho, en Sa Pa, donde comenzó a cultivar tierras sin explotar para establecerse.

Consciente del valor de la rosa antigua de Sa Pa y del riesgo de que esta variedad desapareciera, en 1997 comenzó a recolectar ejemplares y reproducirlos. Esta flor, originaria de Francia e introducida en Vietnam en el siglo XIX, se adapta bien al clima fresco de la zona y se caracteriza por sus tallos rugosos cubiertos de musgo, sus grandes flores de entre 30 y 50 pétalos y su floración durante todo el año.

En 2010, el jardín ya contaba con varios cientos de rosales, cultivados mediante métodos orgánicos. Entre 2014 y 2019, cuando creció considerablemente el interés por las variedades antiguas de rosas, Phu Chinh llegó a ingresar entre unos 76.900 y 153.800 dólares mediante la venta de plantones y rosales adultos, cuyos precios oscilaban entre varias decenas de millones y casi 11.540 dólares por ejemplar.

Do Phu Chinh, residente del barrio de Sa Pa, en la provincia norteña de Lao Cai, ha logrado crear un destino de turismo agroecológico con una elevada rentabilidad económica. (Fuente: VNA)

Actualmente, su familia cultiva más de 2.000 rosales antiguos de más de 100 variedades en una superficie de tres hectáreas. Entre ellos conserva tres ejemplares de la antigua rosa de Sa Pa y de la variedad antigua Bach Ngoc de Sa Pa, todos con más de 35 años de antigüedad.

En mayo de 2020, el “Jardín de rosas de ensueño” de Sa Pa, perteneciente a la familia de Phu Chinh, fue reconocido oficialmente como destino turístico por el Comité Popular de la provincia de Lao Cai.

Para aprovechar el valor paisajístico del lugar y ampliar su ecosistema empresarial, Phu Chinh incorporó servicios de restauración y alojamiento, además de experiencias relacionadas con productos agrícolas, como visitas a huertos de chayote, perales y melocotoneros.

Cada año, el destino vende más de 15.000 entradas. Los ingresos totales del jardín de rosas, el restaurante y las actividades turísticas rondan unos 153.800 dólares, con beneficios superiores a unos 76.900 dólares.

El negocio proporciona empleo estable a 15 trabajadores, con ingresos mensuales de entre unos 308 y 577 dólares por persona, cifra que aumenta hasta 35 trabajadores durante la temporada alta. Además, cada año Phu Chinh comparte voluntariamente técnicas de cultivo y cuidado de las flores con más de 20 miembros de la asociación local de agricultores.

Al evaluar esta iniciativa, Nguyen Phuoc Toan, vicepresidente del Comité Popular del barrio de Sa Pa, señaló que constituye un ejemplo destacado de cómo un producto agrícola local puede generar múltiples valores añadidos cuando se combina con el turismo, contribuyendo de manera concreta al desarrollo de la tierra natal.

En reconocimiento a estas contribuciones, Phu Chinh recibió el título de Hogar Agricultor Destacado en Producción y Negocios a nivel nacional durante el período 2017-2022 y fue distinguido como uno de los “Agricultores vietnamitas más destacados de los 40 años de Renovación” en 2026./.