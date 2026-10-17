Parque Nacional Tram Chim: cultura local y turismo ecológico sostenible

Dong Thap, Vietnam (VNA) - Aprovechando las ventajas naturales del Parque Nacional de Tram Chim, el sitio Ramsar número 2.000 del mundo, la provincia survietnamita de Dong Thap está impulsando un modelo de turismo ecológico vinculado a la preservación de la riqueza cultural local y la creación de medios de vida sostenibles para los habitantes de la zona de amortiguamiento.

Cada año, con la llegada de la temporada de crecida, las aguas avanzan por los canales y transportan sedimentos, además de abundantes recursos pesqueros. Estas condiciones permiten a la localidad recuperar los medios de subsistencia tradicionales y transformarlos en productos turísticos singulares.

A través del programa “Tram Chim al ritmo de las aguas de la temporada de crecida de las aguas”, que incluye nueve actividades experienciales, el área turística de la localidad ha logrado conectar de manera dinámica la vida fluvial del sur de Vietnam con las actividades turísticas.

Gracias a los cursos de capacitación, los habitantes de cuatro comunas de la zona de amortiguamiento del parque nacional se han convertido en “narradores de historias” que guían directamente a los visitantes en la práctica de métodos tradicionales de pesca.

Turistas internacionales visitan y compran productos OCOP en un destino turístico en el barrio de Thoi Son, provincia de Dong Thap. (Fuente: VNA)

Los turistas tienen la oportunidad de navegar por canales y arroyos, contemplar el intenso amarillo de las flores de Sesbania sesban, observar diversas especies de aves y levantar por sí mismos trampas y nasas tradicionales para capturar peces Henicorhynchus siamensis.

Asimismo, establecimientos como Tram Chim Farmstay, gestionado por la residente Ly Thi Thu On, ofrecen un espacio de descanso en plena naturaleza, combinado con actividades rurales como pescar con caña, recorrer la granja en bicicleta, alimentar a los peces o pasear al amanecer entre los extensos bosques de melaleucas.

Según Pham Duc Hoa, director del área turística de Tram Chim, en un contexto en el que la urbanización lleva a muchos jóvenes a buscar nuevos medios de subsistencia y hace que los aparejos tradicionales de pesca resulten cada vez más desconocidos, incorporar utensilios como las redes cónicas para atraer peces o capturar ratas a las actividades experienciales contribuye a evitar la pérdida de este patrimonio cultural.

Permitir que los propios habitantes expliquen el origen y la elaboración de estos utensilios, así como sus conocimientos sobre el comportamiento de las aguas, no solo ayuda a preservar los saberes populares, sino que también genera ingresos concretos a partir de la cultura de su tierra natal.

Al valorar esta iniciativa, Nguyen Thi Thuy Trinh, visitante procedente de Ciudad Ho Chi Minh, expresó su entusiasmo por poder capturar peces con sus propias manos, recolectar verduras para preparar platos y experimentar la hospitalidad de los lugareños.

Por su parte, Phan Chi Nhut, turista procedente de Kien Giang, destacó el importante valor educativo del programa para las nuevas generaciones, ya que les permite comprender mejor las costumbres cotidianas y los medios de subsistencia vinculados a los ríos y canales que sus antepasados ponían en práctica durante la temporada de inundaciones.

La combinación armoniosa de la conservación de la naturaleza, la preservación del patrimonio cultural y la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de la zona de amortiguamiento está convirtiendo a Tram Chim en un destino de turismo ecológico distintivo que contribuye positivamente al desarrollo socioeconómico local./.