Cultura-Deporte

Inauguran Festival de Cultura y Turismo de Muong Lo 2026

El Festival de Muong Lo 2026, del 15 al 21 de octubre, vincula la preservación de la danza Xoe Thai con el turismo sostenible en Lao Cai.

Más de dos mil personas participan en la danza Xoe realizada en la apertura del Festival. (Fuente: VNA)
Más de dos mil personas participan en la danza Xoe realizada en la apertura del Festival. (Fuente: VNA)

Lao Cai, Vietnam (VNA) – El Festival de Cultura y Turismo de Muong Lo 2026 se inauguró hoy en la provincia vietnamita de Lao Cai, con el objetivo de preservar y promover los valores culturales tradicionales de la etnia Thai y convertirlos en un atractivo turístico sostenible. El evento se celebra bajo el lema “Esencia de la danza Xoe de la minoría étnica Thai: colores del Noroeste”.

Al intervenir en la ceremonia inaugural, el presidente del Comité Popular provincial, Nguyen Tuan Anh, afirmó que Lao Cai considera la cultura un fundamento espiritual, un recurso endógeno y un motor del desarrollo sostenible, en consonancia con las orientaciones del Partido. Asimismo, destacó que la población debe ocupar un lugar central en la creación, preservación y disfrute de la cultura.

La provincia presta especial atención a vincular la conservación del patrimonio con el desarrollo turístico, apoyar a los artesanos y transmitir los conocimientos tradicionales a las nuevas generaciones, al tiempo que promueve medios de vida y mejora las condiciones de vida de la población. Según Nguyen Tuan Anh, Lao Cai aspira a que los valores culturales singulares de Muong Lo se conviertan en un atractivo turístico permanente y generen nuevas oportunidades económicas para sus habitantes.

El festival, que se celebra del 15 al 21 de octubre, es un evento cultural y turístico anual de ámbito provincial. Su programa incluye la Feria de Turismo del Noroeste 2026, un espacio dedicado a la diversidad cultural de la región, una exposición fotográfica sobre el turismo en el Noroeste y Lao Cai, y actividades para conectar los productos OCOP con el turismo regional, entre otras propuestas.

En esta ocasión, el Comité Organizador de Lao Cai entregó certificados de reconocimiento a tres colectivos y cinco personas por sus destacados logros en la conservación y promoción del valor de la danza Xoe Thai, patrimonio cultural inmaterial inscrito por la UNESCO hace cinco años./.

VNA
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