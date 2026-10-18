Turismo

Cao Bang impulsa el turismo sostenible a través de su Geoparque Mundial de la UNESCO

El Geoparque Non Nuoc Cao Bang, en la provincia vietnamita de Cao Bang, combina la conservación del patrimonio natural y cultural con el turismo comunitario, que superó los 2,5 millones de visitantes en 2025.

El valle de Xuan Truong está situado dentro del Geoparque Mundial Non Nuoc Cao Bang de la UNESCO. (Fuente: VNA)
El valle de Xuan Truong está situado dentro del Geoparque Mundial Non Nuoc Cao Bang de la UNESCO. (Fuente: VNA)

Cao Bang, Vietnam (VNA) - La provincia vietnamita de Cao Bang promueve el turismo sostenible a partir de la conservación y puesta en valor del Geoparque Non Nuoc Cao Bang, que desde su incorporación a la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO en 2018 ha superado dos reevaluaciones consecutivas con la “Tarjeta Verde” y ampliado sus vínculos con 241 geoparques de 51 países.

La aplicación de las recomendaciones internacionales a medidas concretas ha permitido a la localidad combinar la protección del patrimonio con el desarrollo económico, convirtiendo sus recursos naturales y culturales en un motor turístico y una fuente de medios de vida sostenibles para la población.

El Geoparque Non Nuoc Cao Bang conserva cerca de 500 millones de años de historia geológica, con fósiles, antiguos estratos rocosos, cuevas, cascadas y formaciones kársticas. Entre sus paisajes más destacados figuran la cascada de Ban Gioc, la cueva de Nguom Ngao, el lago Thang Hen y la montaña Mat Than.

La zona también posee una rica diversidad cultural, representada por las comunidades Tay, Nung, H'Mong y Dao, que mantienen oficios tradicionales como la forja de cuchillos en Phuc Sen, la elaboración de incienso en Phja Thap, la fabricación de papel tradicional en Dia Tren y la producción de tejas acanaladas en Lung Ri. A ello se suma la arquitectura de piedra de la antigua aldea de Khuoi Ky y el patrimonio histórico revolucionario, con lugares como el sitio histórico nacional especial de Pac Bo y el bosque de Tran Hung Dao.

La provincia ha desarrollado un modelo de “museo al aire libre” articulado en cinco rutas de experiencias, bajo el principio de que “el Estado y la población trabajan juntos”. Este enfoque permite a los habitantes participar directamente en el desarrollo turístico y beneficiarse de sus resultados.

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La cascada de Ban Gioc, situada en la frontera entre Vietnam y China, forma parte del Geoparque Mundial Non Nuoc Cao Bang de la UNESCO. (Fuente: VNA)

En las aldeas de turismo comunitario de Khuoi Ky, Pac Rang y Khuoi Khon, los ingresos de los hogares que ofrecen servicios turísticos se han multiplicado entre tres y cinco veces.

Un ejemplo es Hoang Thi Kinh, propietaria de un alojamiento familiar de la etnia Nung An en la aldea de Phia Thap, que combina el hospedaje con actividades en las que los visitantes aprenden a elaborar incienso. Por su parte, Nong Thi Liem, residente de la aldea de Lung Dia Tren, ofrece experiencias de fabricación tradicional de papel y obtiene ingresos mensuales estables de entre 385 y 769 dólares.

La Junta de Gestión del Geoparque también impulsa programas de formación en habilidades y educación patrimonial. Al mismo tiempo, la promoción internacional se ha reforzado mediante el canal bilingüe “Cao Bang Geopark”, que difunde información actualizada sobre más de 130 sitios patrimoniales, y la participación en eventos internacionales, como la novena Conferencia de la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO para Asia-Pacífico, celebrada en Malasia.

Cao Bang comparte, además, sus experiencias de gestión y desarrollo del turismo comunitario con socios internacionales de China, Tailandia e Indonesia.

Estas iniciativas han contribuido al crecimiento del turismo en la provincia: el número de visitantes pasó de 1,54 millones en 2019 a más de 2,5 millones en 2025. Los turistas internacionales superaron los 97.000, un incremento de más del 121% respecto a 2024, mientras que los ingresos turísticos rebasaron los 92,3 millones de dólares.

Los resultados reflejan el potencial del patrimonio natural y cultural como recurso para promover la imagen de la localidad, ampliar la integración internacional y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esta región fronteriza del extremo norte de Vietnam./.

VNA
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