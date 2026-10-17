Vietnam distingue a mujeres destacadas por sus contribuciones al desarrollo nacional

Hanoi, 17 oct (VNA) – El Comité Central de la Unión de Mujeres de Vietnam (UMV) celebró anoche en Hanoi una ceremonia para entregar el Premio de las Mujeres de Vietnam 2026 y el segundo Premio Nguyen Thi Dinh.



El evento se organizó con motivo del 96.º aniversario de la UMV y del Día de la Mujer de Vietnam (20 de octubre).



Constituye el Premio de las Mujeres de Vietnam una iniciativa anual que reconoce a mujeres y colectivos por sus talentos y logros sobresalientes en todos los ámbitos de la sociedad.



De las 54 candidaturas presentadas, el comité organizador decidió premiar a cinco colectivos y 12 personas en los ámbitos de la investigación científica, la gestión estatal, la actividad empresarial, la educación, la atención sanitaria, las fuerzas armadas, la cultura y el deporte.



Desde su creación en 2002, el Premio de las Mujeres de Vietnam ha distinguido a 110 colectivos y 218 personas.



Por su parte, la segunda edición del Premio Nguyen Thi Dinh, que lleva el nombre de la heroína Nguyen Thi Dinh, reconoció a 32 funcionarias ejemplares de dedicación exclusiva de la UMV, seleccionadas entre las 4.000 que trabajan en los distintos niveles de la organización.

En la ceremonia de entrega de premios. (Fuente: VNA)



Al felicitar a las galardonadas con el Premio de las Mujeres de Vietnam 2026 y el segundo Premio Nguyen Thi Dinh, el viceprimer ministro permanente, Pham Gia Tuc, destacó que, a lo largo de la historia nacional, las mujeres vietnamitas han realizado contribuciones fundamentales, constantes y significativas.



En la actualidad, las mujeres participan activamente en casi todos los ámbitos de la vida social. Representan más de la mitad de la población y cerca de la mitad de la fuerza laboral. Las diputadas constituyen el 30% de la Asamblea Nacional, mientras que la proporción de empresas vietnamitas propiedad de mujeres o dirigidas por ellas se encuentra entre las más elevadas del mundo.



Estos datos confirman que las mujeres son agentes activos, un recurso fundamental y un motor clave del desarrollo nacional, señaló el viceprimer ministro.



Añadió que la atención a las mujeres no debe limitarse al apoyo y la protección, sino que debe centrarse, ante todo, en crear las condiciones para que desarrollen plenamente sus capacidades y contribuyan al desarrollo del país.



En cuanto al movimiento de mujeres, pidió seguir renovando las actividades de la UMV, con mayor énfasis en la profesionalidad, la eficacia y el trabajo en las bases.



La satisfacción de las afiliadas debe servir como criterio para evaluar los resultados, mientras que la organización debe abordar oportunamente las nuevas cuestiones y proteger mejor los derechos e intereses legítimos de las mujeres.



El viceprimer ministro instó a los comités del Partido, las autoridades locales, los ministerios y los organismos competentes a resolver mejor los problemas que afrontan las mujeres y crear un entorno favorable para su desarrollo.



Asimismo, pidió a los ministerios y organismos que eliminen de forma proactiva los obstáculos y ofrezcan apoyo específico adaptado a las necesidades de las mujeres de las zonas rurales, montañosas y remotas, las mujeres con discapacidad, así como las trabajadoras, las intelectuales y las empresarias.



También señaló la necesidad de crear oportunidades para que las mujeres puedan desarrollarse plenamente y en condiciones de igualdad, así como de aplicar eficazmente los mecanismos y las políticas relativos a las mujeres y la igualdad de género, en contribución a garantizar su acceso en igualdad de condiciones a la educación, el empleo, el capital, la tecnología y la protección social.



Exhortó a todas las mujeres a confiar en sus capacidades, seguir aprendiendo, dominar las nuevas tecnologías y construir familias felices y progresistas. Expresó su convicción de que, gracias a su valentía, inteligencia y ambición, las mujeres vietnamitas seguirán contribuyendo a construir una nación próspera e impulsando un desarrollo rápido y sostenible en la nueva era.



En esta ocasión, se lanzó la edición de 2027 del concurso “Emprendimiento innovador de las mujeres: elevación de las marcas vietnamitas”, bajo el lema “Doble transformación: un nuevo motor del crecimiento económico”.



El concurso tiene como objetivo fomentar el espíritu emprendedor y la innovación entre las mujeres mediante la identificación y el reconocimiento de modelos empresariales y proyectos destacados propiedad de mujeres o dirigidos por ellas.



De este modo, busca promover la aplicación de la ciencia y la tecnología, la transformación digital, la transición verde y el desarrollo de las marcas de productos vietnamitas.



La iniciativa se desarrolla en el marco del programa gubernamental de apoyo al emprendimiento femenino para el período 2026-2035 (Proyecto 2415), que busca crear un ecosistema dinámico para conectar a las empresarias con empresas, inversores, expertos y organizaciones de apoyo.



Se espera que esta actividad amplíe su acceso a los recursos, mejore la eficiencia de la producción y las actividades empresariales y refuerce la participación activa de las mujeres en el crecimiento económico./.