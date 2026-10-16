Bac Ninh ampliará la aplicación “Asistente Ciudadano” mediante un programa piloto controlado

Bac Ninh, Vietnam (VNA) - Tras una primera fase de implementación en seis barrios, la ciudad de Bac Ninh se prepara para extender el uso de la aplicación “Asistente Ciudadano” a mayor escala mediante un programa piloto controlado.



La iniciativa busca agilizar los trámites administrativos, aliviar la carga de trabajo del personal de atención integral y mejorar la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía.



“Asistente Ciudadano” es una aplicación basada en inteligencia artificial (IA) que permite escanear y reconocer documentos, completar formularios automáticamente y comprobar los componentes de los expedientes.



Actualmente, el sistema se utiliza en seis barrios: Song Lieu, Nam Son, Phuong Lieu, Hiep Hoa, Bac Giang y Vu Ninh. Su objetivo es simplificar los pasos necesarios para presentar declaraciones, reducir los errores y facilitar la realización de los trámites administrativos.



Los primeros resultados indican que la función de asistencia por voz goza de una amplia aceptación entre los ciudadanos, con una tasa de uso del 83,2% en el distrito de Hiep Hoa y superior al 60% en el de Bac Giang. Además, el índice de satisfacción de los usuarios supera el 90%.



Según los resultados de las pruebas, el sistema puede atender a unos 300 usuarios simultáneamente en tareas sencillas.



La extracción de información de documentos mediante IA tarda una media de 18,6 segundos por operación, con una tasa de éxito del 98,32%. Estas cifras muestran que la aplicación responde a las necesidades operativas básicas y sientan las bases para ampliar el programa piloto.



Representantes de los barrios de Song Lieu, Phuong Lieu y Nam Son señalaron que la carga de trabajo ha aumentado tras la fusión administrativa, mientras que los recursos humanos siguen siendo limitados.



En este contexto, la aplicación de la IA facilita a los ciudadanos la preparación de documentos y, al mismo tiempo, reduce las tareas administrativas de los funcionarios, lo que les permite dedicar más tiempo a orientar a los usuarios y resolver sus consultas.



Ante esta situación, la Oficina del Comité Popular de la ciudad de Bac Ninh anunció las instrucciones del vicepresidente del Comité Popular, Dao Thanh Truong, para poner en marcha un programa piloto ampliado de tres meses, a partir de la fecha de la conferencia de lanzamiento. La implementación se organizará por fases, cada una de siete días, entre unas 20 a 30 comunas y barrios.



Las localidades participantes deberán garantizar la disponibilidad de personal, equipos, cuentas de usuario y conexión a internet. Aquellas que todavía no reúnan las condiciones necesarias tendrán que seguir mejorando sus capacidades conforme a la hoja de ruta establecida.



Durante el programa piloto, se mantendrán sin cambios los procedimientos administrativos vigentes y se garantizará la continuidad de los servicios en los centros de atención integral.



El Comité Popular de la ciudad de Bac Ninh ha encomendado a su Oficina y al Centro de Servicios Administrativos Públicos coordinarse con las unidades pertinentes para completar el plan de capacitación y organizar la conferencia de lanzamiento antes del 20 de octubre de 2026. Asimismo, deberán definir la lista de localidades que participarán en la primera fase y establecer la hoja de ruta para las etapas posteriores.



El Departamento de Ciencia y Tecnología y el de Policía Municipal orientarán a las unidades participantes sobre los requisitos tecnológicos, la ciberseguridad, la seguridad de la información y la protección de los datos personales.



Por su parte, los comités populares de las comunas y los distritos deberán preparar las condiciones necesarias para la implementación, designar al personal que recibirá capacitación y notificar oportunamente cualquier incidencia para obtener asistencia técnica.



Durante el período de prueba, las unidades participantes recopilarán y comunicarán los resultados mensualmente. A más tardar 30 días antes de que concluya el programa piloto, la ciudad llevará a cabo una evaluación integral y presentará un informe al Presidente del Comité Popular Municipal, quien decidirá si corresponde dar por finalizada la iniciativa, prorrogarla o adoptar la aplicación de manera oficial./.

VNA