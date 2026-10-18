Vietnam, socio estratégico de Canadá en la diversificación de mercados

Ottawa (VNA) – Vietnam está adquiriendo un papel cada vez más importante en la estrategia de Canadá para diversificar sus mercados y cadenas de suministro, en un contexto de incertidumbre en el comercio mundial y de tensiones en sus relaciones comerciales con Estados Unidos.



Esta perspectiva se abordó en un seminario internacional celebrado recientemente en la Universidad Laval, en la provincia canadiense de Quebec, para explorar nuevas oportunidades de cooperación tras la elevación de las relaciones bilaterales al nivel de asociación estratégica.



El encuentro reunió a investigadores, responsables políticos y representantes empresariales de Canadá para debatir sobre seguridad económica, conectividad y estrategias de expansión en el Sudeste Asiático. Los participantes coincidieron en que estrechar los vínculos con economías estables y complementarias, como Vietnam, constituye una opción estratégica para Ottawa ante los desafíos de sus relaciones comerciales con Washington.



En declaraciones a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Canadá, el profesor Richard Ouellet, de la Universidad Laval, señaló que la incertidumbre sobre las políticas arancelarias y el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC o USMCA) está llevando al país a buscar socios fiables y nuevas oportunidades comerciales.



Según el académico, Vietnam reviste una importancia creciente por la complementariedad de ambas economías, las oportunidades de intercambio en diversos sectores y la estabilidad de su entorno económico. Asimismo, destacó el papel de Vietnam en el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), que ofrece un marco favorable para ampliar los intercambios entre ambos países.



Tras el establecimiento de la asociación estratégica, uno de los principales retos consiste en traducir los compromisos políticos en proyectos concretos, especialmente en comercio, inversión, tecnología y formación de recursos humanos.



La consejera comercial de la Embajada de Hanoi en Canadá, Tran Thu Quynh, señaló que Vietnam puede servir de puerta de entrada para las empresas canadienses al mercado de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), mientras que Canadá puede facilitar la expansión de las empresas vietnamitas en América del Norte. Ambos países, añadió, cuentan con amplias redes de acuerdos de libre comercio que favorecen una mayor integración en las cadenas globales de valor y suministro.



Tran Thu Quynh subrayó que la asociación estratégica representa un importante compromiso político y que la misión comercial de Vietnam en Canadá debe contribuir a materializarlo. En este sentido, el seminario de Quebec buscó establecer un espacio de diálogo entre diplomáticos, responsables políticos, universidades y empresas para identificar mecanismos concretos de cooperación.



Desde el ámbito empresarial, Martin Beaulieu, asesor estratégico de Sherpa International, afirmó que los acuerdos entre gobiernos y universidades solo producirán resultados efectivos si responden a las necesidades del sector privado. Para las pequeñas y medianas empresas, acceder a mercados lejanos como Vietnam requiere apoyo práctico en materia de información, búsqueda de socios y desarrollo de oportunidades de negocio.



Beaulieu destacó que las universidades pueden servir de enlace entre la investigación y el mercado, ayudando a las empresas a identificar socios y desarrollar proyectos. A su juicio, para aprovechar plenamente el CPTPP, las compañías de ambos países deben establecer contactos y cooperar directamente, en lugar de limitarse a firmar memorandos de entendimiento.



Un ejemplo es WaterShed Monitoring, una empresa tecnológica de Quebec especializada en soluciones científicas y de gestión de los recursos hídricos que busca ampliar su cooperación con Vietnam. Su representante, Karine Mailhot-Sarrasin, afirmó que el mercado vietnamita muestra una actitud favorable hacia la tecnología y los conocimientos especializados de Canadá.



La cooperación, señaló, no debería limitarse al suministro de soluciones técnicas, sino incluir el intercambio de conocimientos, la formación de personal y el fortalecimiento de la capacidad de gestión local.



A partir de su experiencia en investigación y gestión de recursos de agua dulce, WaterShed Monitoring aspira a contribuir a los esfuerzos de Vietnam frente al cambio climático, los desafíos relacionados con los recursos hídricos transfronterizos y la protección de las actividades económicas que dependen del agua. La empresa presta especial atención al delta del río Mekong, una región especialmente expuesta a los efectos del cambio climático y a los problemas de seguridad hídrica.



El intercambio académico también constituye una base importante para fortalecer los vínculos a largo plazo. Ouellet indicó que la Universidad Laval mantiene actividades de intercambio e investigación con universidades vietnamitas, que contribuyen a estrechar las relaciones bilaterales mediante la cooperación en educación, conocimiento e investigación.



El seminario puso de relieve las posibilidades de ampliar la cooperación entre Vietnam y Canadá en los ámbitos político, académico y empresarial. Un mayor aprovechamiento del CPTPP, una conexión más estrecha entre los mercados y la transferencia de conocimientos podrían contribuir a consolidar la asociación estratégica y generar beneficios concretos para las empresas y los ciudadanos de ambos países./.

VNA