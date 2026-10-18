Economía

Vietnam y la EFTA firman oficialmente un tratado de libre comercio tras 14 años de negociaciones

Vietnam y la EFTA firman el VEFTA tras 14 años de negociaciones para ampliar el comercio, atraer inversiones de calidad y facilitar el acceso a tecnologías avanzadas.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y los delegados presencian la ceremonia de firma del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (VEFTA). (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y los delegados presencian la ceremonia de firma del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (VEFTA). (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) firmaron hoy en Hanoi un tratado de libre comercio (VEFTA), tras 14 años de negociaciones. El acuerdo busca ampliar las relaciones económicas entre ambas partes y abrir nuevas oportunidades para el comercio, la inversión y la cooperación tecnológica.

La firma tuvo lugar en presencia del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam. El ministro vietnamita de Industria y Comercio, Le Manh Hung, suscribió el acuerdo junto con representantes de los cuatro países miembros de la EFTA: Guy Parmelin, presidente de Suiza y ministro de Economía; Brigitte Haas, primera ministra y ministra de Finanzas de Liechtenstein; Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, ministra de Relaciones Exteriores de Islandia; y Astrid Bergmål, secretaria de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega.

El VEFTA refleja el compromiso de ambas partes con la apertura comercial y el fortalecimiento de un sistema de comercio internacional basado en reglas, en un contexto de incertidumbre económica mundial. Los países de la EFTA destacan, además, por sus capacidades en innovación y desarrollo tecnológico.

El tratado abarca el comercio de bienes y servicios, la inversión, la propiedad intelectual, la contratación pública, la competencia, las pequeñas y medianas empresas, la solución de controversias y el desarrollo sostenible. También establece compromisos en materia de aranceles, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, procedimientos aduaneros y defensa comercial.

Para Vietnam, el acuerdo supone una oportunidad para diversificar los mercados de exportación e importación, mejorar la competitividad de las empresas y ampliar su participación en las cadenas de valor mundiales. Asimismo, se espera que facilite la captación de inversiones de mayor calidad y el acceso a tecnologías avanzadas y experiencia de gestión procedentes de algunas de las economías más desarrolladas de Europa.

El intercambio comercial entre Vietnam y los países de la EFTA mantiene una evolución positiva, con un promedio anual cercano a los 2 mil millones de dólares. Las dos partes cuentan con estructuras comerciales complementarias. Vietnam exporta principalmente productos pesqueros, calzado, textiles y confecciones, maquinaria, equipos, productos electrónicos y componentes, mientras que importa maquinaria industrial, productos químicos, medicamentos y materias primas para la producción.

La cooperación en materia de inversión también se ha ampliado. A finales de 2025, Suiza contaba con 234 proyectos en Vietnam, con un capital registrado superior a los 2,4 mil millones de dólares. Noruega, por su parte, tenía 62 proyectos, con una inversión registrada de más de 201 millones de dólares.

Varios grandes grupos empresariales e inversores de la EFTA ya operan en Vietnam en sectores como la industria, la alimentación, los productos farmacéuticos, la energía y la tecnología. Además, empresas de los países miembros preparan proyectos de gran envergadura en ámbitos como la innovación, las tecnologías de alta gama, la logística y la ingeniería de precisión.

Se espera que la entrada en vigor del VEFTA abra nuevas oportunidades de cooperación, impulse el crecimiento económico y la innovación, y contribuya al desarrollo sostenible, en beneficio de la población y las comunidades empresariales de Vietnam y los países miembros de la EFTA./.

VNA
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