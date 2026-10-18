Política

Premier vietnamita preside ceremonia oficial de bienvenida a su homóloga de Liechtenstein

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió en Hanoi la ceremonia oficial de bienvenida a su homóloga de Liechtenstein, Brigitte Haas, quien realiza una visita oficial al país del 17 al 19 de octubre para ampliar la cooperación bilateral en economía, comercio, inversión, ciencia y tecnología.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y su homóloga de Liechtenstein, Brigitte Haas, pasan revista a la Guardia de Honor del Ejército Popular de Vietnam. (Foto: VNA)
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y su homóloga de Liechtenstein, Brigitte Haas, pasan revista a la Guardia de Honor del Ejército Popular de Vietnam. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió esta mañana la ceremonia oficial de bienvenida a su homóloga de Liechtenstein, Brigitte Haas, quien realiza una visita oficial al país del 17 al 19 de octubre.

A la ceremonia asistieron el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung; el ministro-jefe de la Oficina Gubernamental, Dang Xuan Phong; el ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan; el viceministro de Industria y Comercio Luong Hoang Thai; y la embajadora de Vietnam en Suiza, concurrente en Liechtenstein, Chau Mai Anh.

Esta es la primera visita a Vietnam de un alto dirigente de Liechtenstein desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 2008. El viaje abre nuevas oportunidades para ampliar la cooperación bilateral, especialmente en economía, comercio, inversión, ciencia, tecnología e innovación.

En un ambiente cordial, ambos dirigentes escucharon los himnos nacionales, saludaron la bandera militar y pasaron revista a la Guardia de Honor del Ejército Popular de Vietnam. A continuación, presentaron a los integrantes de sus respectivas delegaciones.

Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, Vietnam y Liechtenstein han mantenido vínculos de amistad y cooperación, con posiciones coincidentes en la defensa del multilateralismo, el respeto del derecho internacional y la promoción de la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible.

La cooperación económica y comercial también ha registrado avances. Las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, concluyeron el 2 de julio de 2026. El acuerdo proporcionará un marco para ampliar los vínculos económicos, facilitar el comercio y la inversión y reforzar las conexiones empresariales.

Pese a la reducida dimensión de su mercado interno, Liechtenstein destaca por su capacidad para desarrollar empresas altamente tecnológicas, especializadas y con presencia en los mercados mundiales.

La visita de Brigitte Haas constituye un hito en las relaciones bilaterales y ofrece una oportunidad para reforzar la confianza política, promover la aplicación efectiva de los acuerdos bilaterales y multilaterales y aprovechar el papel de Vietnam como puente de conexión con el Sudeste Asiático.

Tras la ceremonia, ambos primeros ministros encabezaron conversaciones para evaluar los resultados de la cooperación y definir orientaciones para la siguiente etapa. También presenciaron la firma del Acuerdo Fiscal entre Vietnam y Liechtenstein./.

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El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y su homóloga de Liechtenstein, Brigitte Haas. (Foto: VNA)
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