Parlamento vietnamita pide un salto en el crecimiento en 2027 y evaluar por resultados

Hanoi (VNA) – La estabilidad macroeconómica, la mejora de la calidad del crecimiento y la evaluación de los funcionarios en función de resultados concretos centraron los debates de los diputados de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam sobre el desempeño socioeconómico de 2026 y las metas para 2027, celebrados en grupos la mañana del 18 de octubre.



El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, destacó que el producto interno bruto (PIB) creció un 9,01% en los primeros nueve meses del año, la tasa más alta de los últimos 15 años. No obstante, instó a reconocer las dificultades pendientes y adoptar medidas prácticas para cumplir los objetivos de este año y lograr un avance significativo en 2027.



El dirigente subrayó que la estabilidad macroeconómica es fundamental para impulsar el crecimiento. Entre las prioridades señaló el uso eficiente de los recursos, la mejora del desembolso de la inversión pública, el desarrollo de infraestructuras estratégicas, la seguridad energética y los avances en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital.



También pidió perfeccionar las instituciones, eliminar obstáculos relacionados con la tierra, simplificar los procedimientos administrativos, mejorar el entorno empresarial y reforzar la protección social, la educación, la sanidad y las políticas de reducción de la pobreza.



En materia de inversión pública, el titular del Legislativo propuso vincular la asignación de recursos con los resultados, priorizar a las entidades y localidades con una ejecución eficaz y exigir responsabilidades por los resultados insuficientes. Asimismo, reclamó avances concretos en la puesta en funcionamiento de los centros financieros internacionales de Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang.



Para mejorar la eficacia de la gestión, solicitó reforzar la disciplina administrativa y sustituir a los funcionarios que eludan sus responsabilidades o incumplan sus tareas. A partir de 2027, la evaluación del desempeño deberá basarse en indicadores de eficacia y resultados concretos, especialmente en el caso de los dirigentes.



El presidente parlamentario también instó a elaborar escenarios económicos flexibles para 2027, teniendo en cuenta los efectos de las fluctuaciones de 2026, y a vigilar la liquidez bancaria, el tipo de cambio y la aplicación de las políticas fiscal y monetaria.



Durante el debate, el diputado Nguyen Ngoc Son, de la ciudad de Hai Phong, pidió precisar las previsiones de crecimiento para 2026 y establecer objetivos realistas para 2027. Señaló que las exportaciones siguen dependiendo en gran medida del sector de inversión extranjera directa (IED), mientras que la capacidad de las empresas nacionales no ha mejorado en la misma proporción.



También propuso evaluar la inversión pública según el volumen de trabajo efectivamente terminado y la calidad de las obras. Para medir mejor el crecimiento, destacó la necesidad de tener en cuenta los ingresos reales y el poder adquisitivo de la población, ante el encarecimiento de los bienes y servicios que afecta a los trabajadores, los jubilados y las personas con bajos ingresos.



En cuanto a la ciencia y la tecnología, Nguyen Ngoc Son abogó por asignar los fondos en función de tareas y resultados concretos, diferenciar los recursos destinados a la investigación y las tecnologías estratégicas de los orientados a aplicaciones informáticas, y facilitar la participación de las empresas privadas mediante procedimientos más sencillos y mecanismos que contemplen los riesgos propios de la investigación.



El diputado también advirtió de las dificultades que afrontan las autoridades comunales debido a la falta de conexión e interoperabilidad entre los sistemas informáticos. Propuso reducir el número de programas y cuentas, simplificar las obligaciones de información y evaluar los trámites administrativos según el tiempo real de resolución y los desplazamientos que deben realizar los ciudadanos.



Por su parte, la diputada Nguyen Thi Mai Hoa, también de Hai Phong, destacó los avances en la aplicación de la Resolución 57-NQ/TW sobre ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, así como los resultados del plan de acción de 100 días para resolver los principales obstáculos en este ámbito.



Sin embargo, señaló que persisten deficiencias en la conexión, el intercambio y la reutilización de datos entre los organismos estatales. Por ello, pidió establecer requisitos más estrictos desde la fase de diseño de los sistemas digitales y garantizar su interoperabilidad entre el nivel central y las localidades, con el fin de mejorar la gestión pública y reducir los costes y el tiempo de ejecución./.

VNA