Cultura-Deporte

Da Nang promueve 12 aldeas artesanales tradicionales a través de la creatividad

El espacio de creación artística y artesanal The Hangart ofrece talleres de 12 aldeas artesanales de Vietnam para preservar el patrimonio cultural, atraer turistas internacionales e impulsar la economía creativa.

En el espacio de creación artística y artesanal The Hangart. (Fuente: VNA)
En el espacio de creación artística y artesanal The Hangart. (Fuente: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA) - El espacio de creación artística y artesanal The Hangart, en la ciudad central vietnamita de Da Nang, recrea los oficios de 12 aldeas artesanales tradicionales del país mediante talleres prácticos y experiencias creativas, contribuyendo a preservar el patrimonio cultural y acercarlo al público internacional.

Ubicado en la calle Lac Long Quan, en el barrio de Dien Ban Dong, este espacio de 3.000 metros cuadrados ofrece regularmente 16 talleres en los que los visitantes pueden aprender técnicas tradicionales, como la elaboración de papel Do, la alfarería inspirada en la aldea de Thanh Ha, la talla de madera de Kim Bong, en Hoi An, el bordado a mano, la impresión de pinturas populares y el teñido de tejidos con tintes naturales.

Las actividades también incluyen la elaboración de aceites esenciales, extractos de hierbas medicinales, jabones herbales y dulces tradicionales, lo que permite descubrir la cultura vietnamita a través de la práctica.

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En The Hangart, los visitantes pueden experimentar de primera mano el proceso de elaboración del papel Do. (Fuente: VNA)

Tras participar en un taller de elaboración de papel Do, Phan Minh Toan, residente de Da Nang, señaló que el trabajo manual permite acercarse a la cultura y ofrece a los jóvenes la oportunidad de conocer y aprender sobre las tradiciones.

The Hangart atrae especialmente a los visitantes internacionales, que representan más del 80% de los participantes en las experiencias, principalmente procedentes de Japón, China, Rusia, Filipinas y Tailandia.

Kuntida Juntarawong, turista tailandesa que visitó Da Nang por primera vez, expresó su impresión ante los productos expuestos, que le resultaron cercanos y familiares. También disfrutó elaborando joyas y faroles con sus propias manos.

Por su parte, la artesana Tran Thi Thu Trang, con más de 20 años de experiencia en el bordado sobre seda, manifestó su satisfacción por transmitir este oficio a las nuevas generaciones. En los talleres, enseña a los visitantes a bordar sobre seda, bolsos y sombreros cónicos vietnamitas, que pueden llevarse como recuerdos.

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Turistas pueden aprender sobre el proceso de tallado en madera observando los productos tallados en madera provenientes del pueblo de talladores de madera de Kim Bong (Hoi An). (Fuente: VNA)

Ante el riesgo de desaparición de algunos oficios tradicionales, como la pintura popular de la aldea de Sinh y la producción de seda de Ma Chau, cuya historia supera los 300 años, The Hangart prioriza actividades vinculadas a la vida cotidiana, entre ellas la alfarería, la carpintería, el bordado, el tejido y teñido de telas, la elaboración de objetos artesanales y la decoración.

Según Nguyen Thi Thuy Ha, directora y cofundadora de The Hangart, adaptar estos oficios a la vida contemporánea constituye una vía para mantener vivo el patrimonio y ampliar su difusión. Este modelo no solo diversifica la oferta turística, sino que también contribuye a convertir los valores culturales en recursos para desarrollar las industrias culturales y la economía creativa local./.

VNA
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