Vietnam y Dinamarca buscan dar un nuevo impulso a su asociación estratégica

Hanoi (VNA) - La próxima visita de Estado a Dinamarca del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, coincidirá con el 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países y abrirá nuevas oportunidades para profundizar la cooperación bilateral, especialmente en materia de crecimiento verde y desarrollo sostenible.



Será la primera visita de Estado a Dinamarca de un secretario general del Partido Comunista de Vietnam desde que ambos países establecieron relaciones diplomáticas, el 25 de noviembre de 1971.



55 años de relaciones cada vez más estrechas



Desde el establecimiento de los vínculos diplomáticos en 1971, las relaciones entre Vietnam y Dinamarca se han fortalecido de manera constante. En noviembre de 2011, ambos países establecieron una Asociación Estratégica en los ámbitos del cambio climático, la energía, la protección ambiental y el crecimiento verde. En septiembre de 2013, elevaron sus relaciones al nivel de Asociación Integral y, en noviembre de 2023, al de Asociación Estratégica Verde.



Esta evolución ha sentado las bases para ampliar la cooperación en la transición energética, la lucha contra el cambio climático y el desarrollo sostenible. Actualmente, ambas partes trabajan para llevar a la práctica las principales orientaciones de su programa de acción en el marco de la Asociación Estratégica Verde y mantienen intercambios de alto nivel.



Vietnam y Dinamarca también se apoyan mutuamente en foros internacionales y regionales, especialmente en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus organismos especializados, la Reunión Asia-Europa (ASEM), los mecanismos de cooperación entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la Unión Europea (UE), así como la Alianza para el Crecimiento Verde y los Objetivos Mundiales 2030 (P4G).



El profesor Freddy Karup Petersen, M.D., en representación de la Asociación Dinamarca-Vietnam (DVA), hace entrega de becas —procedentes de un proyecto de dicha asociación— a niños con discapacidad, durante una conferencia celebrada el 27 de febrero de 2026. (Foto: VNA)



Amplias perspectivas de cooperación económica y verde



Dinamarca es uno de los principales socios comerciales de Vietnam dentro de la UE. Según las estadísticas de la Aduana de Vietnam, el comercio bilateral alcanzó los 720,9 millones de dólares en 2025 y los 672,5 millones en los primeros nueve meses de 2026.



La entrada en vigor, el 1 de agosto de 2020, del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA) ha contribuido a ampliar las oportunidades comerciales. Por su parte, Dinamarca ratificó en noviembre de 2021 el Acuerdo de Protección de Inversiones entre Vietnam y la UE (EVIPA).



Más de 150 empresas danesas operan en Vietnam, donde el país europeo cuenta con 174 proyectos de inversión, con un capital total superior a los 2 mil millones de dólares. Los sectores portuario, marítimo, logístico e industrial verde destacan por su potencial de cooperación.



Las empresas danesas también participan en la transición ecológica y el desarrollo de la economía circular en Vietnam. Un ejemplo es el proyecto «Green Hero Solution», que promueve un modelo circular para los sistemas agrícolas y alimentarios adaptados al cambio climático.



La visita busca abrir nuevas vías de cooperación



Con motivo de la visita, Vietnam y Dinamarca esperan definir nuevas orientaciones estratégicas, reforzar la confianza política y ampliar la cooperación en ámbitos prioritarios para el desarrollo de ambos países.



La viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam Le Thi Thu Hang señaló que el viaje contribuirá a fortalecer la confianza política y ampliar los vínculos en comercio, inversión, ciencia, tecnología, innovación, crecimiento verde y desarrollo sostenible.



El 24 de abril de 2026, estudiantes de Dinamarca y Vietnam participan en un debate sobre el futuro del crecimiento verde en Vietnam. El evento forma parte de las actividades conmemorativas del 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. (Foto: VNA)



Por su parte, el embajador de Vietnam en Dinamarca, Nguyen Le Thanh, destacó que la visita busca dinamizar la cooperación económica, comercial y de inversión, así como los intercambios en ciencia, tecnología e innovación, en consonancia con las prioridades de desarrollo de ambos países.



En un momento en que Vietnam acelera la transición hacia un modelo de crecimiento basado en la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y el desarrollo sostenible, las fortalezas de Dinamarca ofrecen nuevas oportunidades de colaboración. Estas abarcan el intercambio de experiencias, las inversiones, la investigación, el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos cualificados. El viaje también permitirá reforzar la coordinación bilateral en asuntos regionales e internacionales de interés común.



La embajadora de Dinamarca en Vietnam, Lina Gandløse Hansen, consideró que la visita abrirá un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales. Según adelantó, las conversaciones se centrarán, entre otros ámbitos, en el comercio, la inversión, la energía, las soluciones ecológicas, la educación, la alimentación sostenible y la cultura.



Con más de cinco décadas de amistad y una visión compartida sobre el desarrollo sostenible, Vietnam y Dinamarca cuentan con nuevas oportunidades para profundizar su asociación, especialmente en energía eólica marina e infraestructuras verdes, en beneficio de sus ciudadanos y empresas./.