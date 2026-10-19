Vietnam comparte su experiencia de desarrollo en seminario internacional en México

​Ciudad de México (VNA)- Vietnam considera la mejora de las condiciones de vida de la población y la vinculación del crecimiento económico con el progreso y la equidad social como objetivos permanentes de su proceso de desarrollo.

​Así lo destacó el embajador de Viet Nam en México, Nguyen Van Hai, durante un seminario internacional organizado por el Partido del Trabajo (PT) de México, que concluyó recientemente en el estado de Oaxaca.

​Al intervenir en el seminario “Los partidos políticos y una nueva sociedad” celebrado en Oaxaca como continuación del encuentro internacional del mismo nombre que tuvo lugar a principios de octubre en Ciudad de México, el embajador Van Hai repasó los principales logros de Vietnam tras 40 años de implementación del proceso de Renovación (Doi Moi).

​En este período, el país indochino ha pasado de ser una economía agrícola con numerosas dificultades a convertirse en una economía abierta, profundamente integrada en las cadenas globales de valor y suministro.

​Ante cientos de delegados mexicanos e internacionales, el diplomático subrayó que los logros del desarrollo económico deben valorarse junto con los avances en la reducción de la pobreza, la ampliación del acceso a la educación y la atención sanitaria, así como la mejora de las condiciones de vida de la población.

​Asimismo, destacó que la satisfacción y la felicidad del pueblo constituyen criterios fundamentales para evaluar las políticas públicas.

​Al referirse a las orientaciones de desarrollo para la nueva etapa, el embajador Van Hai señaló que Vietnam considera la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital como motores fundamentales del crecimiento.

​El país indochino también presta especial atención al desarrollo de la economía verde y circular, así como a la mejora de la calidad de los recursos humanos.

​Según el diplomático vietnamita, el crecimiento debe ir acompañado de equidad social y protección del medio ambiente, mientras que la población debe ocupar un lugar central y ser, al mismo tiempo, protagonista y fuerza impulsora del desarrollo.

​A partir de la experiencia vietnamita, el embajador también resaltó asimismo la necesidad de mantener los objetivos estratégicos, renovar de manera proactiva el pensamiento y los métodos de gestión, y potenciar las capacidades internas en combinación con la integración internacional.

​Ante un escenario mundial marcado por numerosas transformaciones, una mayor competencia estratégica y crecientes tensiones comerciales, subrayó la importancia del diálogo y de la cooperación en condiciones de igualdad, sobre la base del respeto a la independencia, la soberanía y los intereses legítimos de cada país, especialmente de las naciones en desarrollo.

​Durante su visita de trabajo al estado de Oaxaca, del 15 al 17 de octubre, el embajador Van Hai también mantuvo reuniones con las autoridades locales para analizar posibilidades de ampliar la cooperación en ámbitos con potencial.

​En el encuentro con el Secretario de las Culturas y Artes del Gobierno del Estado de Oaxaca, Flavio Sosa Villavicencio, el embajador vietnamita presentó aspectos destacados de la cultura vietnamita, desde su patrimonio histórico y las artes tradicionales hasta la gastronomía y los destinos turísticos.

​Tras proponer intensificar los intercambios culturales, promover la imagen de ambos países e impulsar el turismo de manera bilateral, el diplomático vietnamita destacó que las similitudes en los esfuerzos por preservar y promover la identidad cultural nacional pueden servir de puente para profundizar el conocimiento mutuo entre los pueblos de Vietnam y México.

​Por su parte, Flavio Sosa presentó la riqueza cultural de Oaxaca, y manifestó interés en ampliar los intercambios, compartir experiencias en materia de conservación del patrimonio e impulsar el turismo cultural entre ambos países.

​En una reunión con Ana Laura Méndez, responsable de asuntos exteriores de la Secretaría de Desarrollo Económico de Oaxaca, ambas partes analizaron posibles ámbitos de cooperación en agricultura, educación, formación y telecomunicaciones.

La representante oaxaqueña valoró la experiencia de Vietnam en el desarrollo agrícola y expresó interés en el intercambio de expertos y conocimientos.

​Asimismo, presentó las oportunidades de inversión en las zonas de desarrollo económico del estado y el potencial logístico vinculado al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que conecta la costa del Pacífico con el golfo de México.

​Previamente, el XXX Seminario Internacional “Los partidos políticos y una nueva sociedad”, organizado por el PT, se celebró en Ciudad de México del 8 al 10 de octubre y reunió a 360 delegados de 39 países, en representación de 101 organizaciones y partidos políticos./.

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