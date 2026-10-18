Presidente del Parlamento vietnamita se reúne con mandatario suizo

Hanoi (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, se reunió el 18 de octubre en Hanoi con el presidente de Suiza, Guy Parmelin, quien realiza una visita oficial al país del 17 al 18 de octubre.



El encuentro, celebrado en el marco del 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, tuvo como objetivo consolidar la confianza política y fortalecer la cooperación parlamentaria para profundizar la asociación integral bilateral.



Al dar la bienvenida al mandatario suizo, el titular del Legislativo valoró los resultados de sus conversaciones con el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el primer ministro, Le Minh Hung.



Asimismo, recordó los intercambios abiertos mantenidos con dirigentes del Parlamento suizo durante su visita de trabajo en julio de 2025 y reafirmó el respaldo de la Asamblea Nacional vietnamita al fortalecimiento de los vínculos parlamentarios para aplicar eficazmente los acuerdos alcanzados al más alto nivel.



El dirigente parlamentario señaló que Vietnam está acelerando el perfeccionamiento de su sistema jurídico y el fortalecimiento de la competitividad económica. En este proceso, la Asamblea Nacional seguirá ejerciendo sus funciones legislativas y de supervisión para contribuir a crear un entorno de inversión y negocios favorable y transparente, mejorar la aplicación de las políticas y reforzar la confianza de las empresas nacionales y extranjeras.



En materia económica, comercial y de inversión, el presidente del Parlamento pidió a Suiza coordinarse para agilizar los procedimientos de ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), recientemente firmado, con vistas a facilitar su pronta entrada en vigor.



También alentó a las empresas suizas a invertir en las infraestructuras y el mercado financiero vietnamitas, así como a compartir experiencias en el desarrollo de centros financieros internacionales, las finanzas verdes y la tecnología financiera.



En los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la innovación, propuso reforzar el apoyo al desarrollo de las capacidades de las empresas vietnamitas, promover la transferencia tecnológica y ampliar la cooperación en biotecnología, energías verdes, economía digital y agricultura de alta calidad. También expresó su deseo de ampliar los intercambios culturales y educativos, al tiempo que pidió a Suiza aumentar las becas para estudiantes vietnamitas y facilitar los visados para fomentar el turismo y los contactos entre ambos pueblos.



Para que la cooperación parlamentaria responda mejor a las necesidades de desarrollo de ambos países, el dirigente vietnamita propuso intensificar los intercambios entre los dirigentes de los dos órganos legislativos, sus comisiones especializadas, los grupos parlamentarios de amistad, las diputadas y los jóvenes parlamentarios. Asimismo, abogó por compartir experiencias en la construcción del Estado de derecho y el perfeccionamiento del marco jurídico sobre activos digitales y transición energética.



También manifestó su deseo de que ambas partes coordinen estrechamente sus actuaciones en la Unión Interparlamentaria (UIP) y la Asociación de la Asamblea Parlamentaria Asia-Europa (ASEP). Además, pidió a Parmelin transmitir una invitación a los dirigentes del Parlamento suizo para visitar Vietnam en una fecha conveniente.



Por su parte, Guy Parmelin afirmó que Suiza concede gran importancia a las relaciones con Vietnam, que todavía ofrecen un amplio potencial de cooperación. Subrayó la necesidad de materializar la asociación integral mediante proyectos conjuntos con objetivos definidos e instó a la parte vietnamita a compartir sus prioridades para que ambos países puedan concentrar sus esfuerzos en los ámbitos correspondientes.



Al valorar positivamente la evolución del comercio bilateral, el presidente suizo expresó su confianza en que el TLC entre Vietnam y la EFTA genere un nuevo impulso a la cooperación en diversos sectores. Destacó que, en un contexto de creciente proteccionismo comercial, la firma del acuerdo reviste especial importancia, al demostrar el compromiso de ambas partes con el libre comercio y abrir oportunidades de beneficio mutuo para sus empresas.



Parmelin hizo hincapié en la protección y la aplicación efectiva de los derechos de propiedad intelectual, incluidas las indicaciones geográficas, para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de las empresas. Al compartir la experiencia suiza, señaló que la garantía de estos derechos es un factor importante para mantener la posición del país entre los líderes en innovación y estimular la inversión en investigación y desarrollo.



En cuanto a ámbitos concretos, el mandatario suizo manifestó su interés en reforzar los vínculos con Vietnam en energías limpias y transporte, así como en conectar a las empresas con los centros de formación profesional para desarrollar recursos humanos que respondan a las necesidades reales del mercado laboral. También respaldó el fortalecimiento de la cooperación entre ambos parlamentos para facilitar el intercambio de experiencias y apoyar la ejecución de proyectos conjuntos.



En materia de inteligencia artificial (IA), propuso que los dos países colaboren en la investigación, el desarrollo y la comercialización de aplicaciones. Asimismo, invitó a los dirigentes vietnamitas a participar en la Cumbre de IA que se celebrará en Ginebra, Suiza, en junio de 2027, y a promover conjuntamente una cooperación que permita a toda la población beneficiarse de esta tecnología.



Ambos dirigentes coincidieron en la importancia de aprovechar los vínculos parlamentarios para impulsar la aplicación de los acuerdos de alto nivel, vincular el intercambio de experiencias legislativas con la supervisión de su ejecución y traducir las orientaciones de cooperación en resultados concretos en beneficio de la población y las empresas./.

VNA