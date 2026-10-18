Vietnam y Francia refuerzan cooperación en desarrollo urbano resiliente al cambio climático

Phu Tho, Vietnam (VNA) – Una delegación encabezada por Éléonore Caroit, ministra delegada francesa encargada de la Francofonía, las Asociaciones Internacionales y los Franceses en el Extranjero, visitó el 18 de octubre la central hidroeléctrica ampliada de Hoa Binh y el proyecto de desarrollo urbano resiliente al cambio climático en esta zona de la provincia vietnamita de Phu Tho.



Durante la visita, las autoridades provinciales y los organismos especializados informaron sobre los avances de ambos proyectos, sus principales componentes de inversión y las perspectivas de desarrollo. La delegación también examinó la preparación de la inversión y los requisitos para ejecutar el proyecto de desarrollo urbano.



Aprobado por el Primer Ministro para la propuesta de préstamo mediante la Decisión número 1126/QD-TTg, del 23 de junio de 2026, el proyecto recibió posteriormente la aprobación de su política de inversión por parte del Comité Popular de Phu Tho, mediante la Decisión número 2834/QD-UBND, del 24 de agosto de 2026.



La inversión total prevista supera los 1,495 billones de dongs (57,73 millones de dólares) e incluye préstamos, ayuda no reembolsable y fondos de contrapartida. La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) aporta el préstamo, mientras que el Fondo para la Gestión del Agua y los Recursos Naturales (WARM) financia la ayuda no reembolsable.



El proyecto contempla tres componentes: mejorar los sistemas de drenaje y los espacios públicos urbanos para prevenir inundaciones; ampliar los servicios esenciales mediante la recogida y el tratamiento de aguas residuales; y proporcionar asistencia técnica para la gestión, ejecución y operación urbana.



Las obras previstas incluyen mejoras del drenaje en ambas márgenes del río Da y en la zona de Ky Son, el aumento de la capacidad de regulación hídrica de los lagos Thinh Lang, Roc Khop y De, y la construcción o modernización de estaciones de bombeo y redes de drenaje. También se prevé una planta de tratamiento de aguas residuales con una capacidad aproximada de 5.000 metros cúbicos diarios.



Una vez ejecutado, el proyecto contribuirá a reducir el riesgo de inundaciones, mejorar las condiciones ambientales y sanitarias, elevar la calidad de vida de la población y reforzar la adaptación urbana al cambio climático.



Caroit destacó la importancia de mejorar la resiliencia urbana, los sistemas de drenaje y el tratamiento de aguas residuales para promover un desarrollo sostenible. Asimismo, señaló que la visita permitirá a las partes continuar el diálogo y la coordinación sobre la base de la situación real del proyecto.



Por su parte, Dinh Cong Su, vicepresidente del Comité Popular de Phu Tho, expresó su deseo de que la ministra francesa siga prestando atención y apoyo al proyecto. La provincia coordinará con los organismos competentes y los financiadores para agilizar los trámites, resolver las dificultades y facilitar el inicio de las obras.



Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase de preparación de la inversión y está en marcha la selección de una consultora para realizar los estudios y elaborar el informe de viabilidad. Según el calendario previsto, estos trabajos se desarrollarán entre noviembre de 2026 y enero de 2027, con el objetivo de aprobar el informe en febrero del próximo año.



La coordinación entre las autoridades provinciales, los organismos competentes y los financiadores será clave para completar los procedimientos dentro del plazo previsto y avanzar hacia la ejecución de las inversiones./.

VNA